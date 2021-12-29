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Семь спецмашин для выездной амбулаторной службы ЦСМ города Бишкек

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- Алина Мамаева
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В канун Нового года мэрия столицы передала 7 автомашин для организации выездной амбулаторной службы ЦСМ города Бишкек, закупленных на средства местного бюджета. Ключи от машин передал мэр столицы Айбек Джунушалиев, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Отмечено, что выездная амбулаторная служба направлена на оказание медицинской помощи больным, нуждающимся в оказании качественных медицинских услуг на дому. Услуги выездной амбулаторной службы оказывается бесплатно.

"В настоящее время рабочей группой разрабатывается Положение о выездной амбулаторной службе при крупных ЦСМ столицы. Это пилотный проект, ранее в городе подобной службы не было. С внедрением выездной амбулаторной службы планирутся повысить качество оказания медицинских услуг на дому, а также уменьшить нагрузку на Центр экстренной медицины города Бишкек (скорую). При этом, служба не будет обслуживать экстренные вызовы и заниматься госпитализацией. Эти функции останутся у службы эстренной, неотложной помощи", - говорится в сообщении.

Предварительно, посещения пациента на дому выездной службой формируется на основе обращения пациента или его родственников/ухаживающих лиц, получения ЦСМ/ГСВ извещения о выписке со стационара пациента и по списку больных в журнале диспансеризации организации здравоохранения.

Выездная амбулаторная служба выезжает при:

  1. необходимость строгого соблюдения домашнего режима, рекомендованного лечащим врачом при установленном заболевании (вызов врача на дом после выписки из стационара по рекомендации врача-консультанта);
  2. тяжелые хронические заболевания при нетранспортабельности и (или) невозможности передвижения пациента;
  3. инкурабельные пациенты, пациенты в терминальной стадии заболеваний, имеющие существенные ограниченные физические и психические возможности и нуждающиеся в интенсивной симптоматической терапии, психосоциальной помощи, длительном постороннем уходе;
  4. наблюдение до выздоровления детей и взрослых с тяжёлыми заболеваниями после выписки со стационара в случае необходимости.
  5. выписку рецептов;
  6. экспертиза временной нетрудоспособности с оформлением документации и листка нетрудоспособности;
  7. оформление направления на госпитализацию.

К слову, в состав бригады выездной амбулаторной службы предусматривается включение врача, медицинской сестры, социального работника, психолога, санитара и волонтеров.


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URL: https://www.vb.kg/411662
Теги:
мэрия, ЦСМ, Бишкек, Кыргызстан
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