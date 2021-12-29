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В ВОЗ объяснили задержку признания вакцины "Спутник V"

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- Алина Мамаева
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Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис объяснила задержку с признанием вакцины "Спутник V" проверкой технологических процессов, пишут РИА Новости.

Она напомнила, что для включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях организация запрашивает данные об безопасности и эффективности препарата, а также документацию по технологии производства.

"Зачастую именно третье - проверка технологических процессов - требует много времени, чтобы выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее, чтобы вакцине дали зеленый свет. Так что это может стать причиной задержек", - объяснила Харрис.

Она добавила, что и другие регуляторы работают по такой процедуре.

"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.


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URL: https://www.vb.kg/411666
Теги:
вакцина, ВОЗ, коронавирус, COVID-19, пандемия, COVID, Спутник V
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