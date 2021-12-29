Политик со скандальным прошлым станет послом КР в Узбекистане?

Должность посла в КР в Узбекистане может занять экс-депутат Фархат Иминов. Вопрос о его назначении должен был рассматриваться 13 декабря текущего года на заседании профильного комитета по международным делам, обороне и безопасности, который возглавлял Тазабек Икрамов, но он был снят с повестки дня. Правда, позже, как напишут СМИ, его кандидатуру все-таки тайно одобрили методом опроса.

Напомним, по данным СМИ, экс-депутат Фархат Иминов в свое время находился в дружеских отношениях с сыновьями двух беглых президентов КР Айдаром Акаевым и Максимом Бакиевым. В 2015 году он был стал депутатом от партии "Республика - Ата Журт". В 2017 году во время президентских выборов Иминова обвиняли якобы в организации массовых беспорядков. В том же году на него завели уголовное дело, и он скрывался за границей. В некоторых СМИ также пишут, что он имеет казахстанское гражданство.