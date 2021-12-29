Ученым удалось вскрыть 3500-летнюю мумию, не касаясь ее

Египетские ученые с помощью цифровых технологий "развернули" мумифицированные останки фараона Аменхотепа I, узнав новые подробности о жизни и смерти египетского правителя, впервые с тех пор, как мумия была обнаружена в 1881 году. Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, мумия была настолько хрупкой, что археологи даже не осмелились открывать останки, что сделало ее единственной королевской египетской мумией, найденной в XIX и XX веках, еще не открытой для изучения.

Используя неинвазивные цифровые методы, египетские ученые применили трехмерную компьютерную томографию (КТ), чтобы "развернуть" 3500-летнюю мумию и изучить ее содержимое.

"Развернув в цифровой форме ... мумию и "сняв" ее виртуальные слои - лицевую маску, бинты и саму мумию - мы могли изучить этого хорошо сохранившегося фараона с беспрецедентными подробностями", - сказано в заявлении доктора Сахар Салим, профессора радиологии медицинского факультета Каирского университета и радиолога проекта "Египетские мумии".

Сообщается, что Аменхотепу I было около 35 лет и на момент смерти он имел рост 169 сантиметров. Он также был обрезан, и у него были здоровые зубы. Внутри с ним также было забинтовано около 30 амулетов и уникальный золотой пояс.

У фараона также был узкий подбородок, маленький узкий нос, вьющиеся волосы и слегка выступающие верхние зубы. Исследование не обнаружило никаких ран или физических изъянов, которые могли бы объяснить причину его смерти.

Аменхотеп I правил Египтом около 21 года, между 1525 и 1504 годами до нашей эры. Он был вторым королем 18-й династии и известен в основном мирным правлением, во время которого он построил множество храмов.

Исследователи также обнаружили, что мумия получила множественные посмертные травмы, вероятно, нанесенные древними расхитителями гробниц, которые, согласно иероглифическим текстам, жрецы и бальзамировщики впоследствии пытались восстановить в 21-й династии - более чем через четыре столетия после того, как он был впервые мумифицирован и погребен.