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11-летний школьник умер от обморожения по дороге в школу в Подмосковье

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- Наталья Крайнова
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Прокуратура Московской области проводит проверку в связи со смертью ребёнка в Дубне. По предварительным данным, вечером 28 декабря 2021 года, тело 11-летнего мальчика обнаружено на улице Программистов в Дубне. Сообщает РИА-Новости.

По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей.

Прокуратура Московской области опубликовала видео, на котором запечатлен 11-летний мальчик. На кадрах видно, что школьник идет пешком вдоль трассы, при этом в определенный момент сначала уходит от дороги, а потом вскоре возвращается.

По информации СМИ, мальчик пропал еще в понедельник: отправился на автобусе в школу, однако вышел не на той остановке и заблудился.

Старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий сообщила, что видимых следов насильственной смерти на теле погибшего нет. Предварительно, ребенок умер от обморожения.


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URL: https://www.vb.kg/411684
Теги:
Россия, погиб ребенок
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