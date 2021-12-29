Председатель Верховного суда вручила грамоты судьям местных судов

Сегодня, 29 декабря 2021 года, в канун Нового года председатель Верховного суда Нургуль Бакирова вручила ведомственные награды судьям и работникам местных судов в соответствии с постановлением пленума Верховного суда от 21 ноября 2021 года № 16. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
Почетной грамоты Верховного суда за достижения в отправлении правосудия, обеспечении деятельности судов удостоились:
- Айдыралиева Айсейил Абдыкадыровна - судья Свердловского районного города Бишкека;
- Боромбаев Мирлан Искакович - председатель Таласского областного суда.
- За образцовое выполнение должностных обязанностей Почетной грамотой Верховного суда Кыргызской Республики награждены
- Сагымбаева Нурпериза Алымбековна - ведущий специалист аппарата Верховного суда Кыргызской Республики;
- Шакиров Атабек Мухтаридинович - помощник судьи Кадамжайского районного суда Баткенской области;
- Арзыбаева Нуриля Анарбековна - заведующая отделом Таласского районного суда Таласской области;
- Музукеева Эльнура Каныбековна - старший секретарь административного суда Чуйской области;
- Киселева Светлана Ивановна - заведующая отделом Панфиловского районного суда Чуйской области;
- Джанболотов Алмаз Арыстанбекович - заведующий отделом Иссык-Кульского административного суда;
- Болотбаев Марат Абдусаматович - старший судебный исполнитель службы судебных исполнителей отдела Ленинского района города Бишкек Судебного департамента при Верховном суде;
- Мусурманкулов Бекмухаммет Лутуббилаханович - старший судебный исполнитель отдела службы судебных исполнителей Ленинского района города Бишкека Судебного департамента при Верховном суде.
Нургуль Бакирова поздравила всех награжденных и пожелала им здоровья и успехов в работе.