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Председатель Верховного суда вручила грамоты судьям местных судов

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- Алина Мамаева
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Сегодня, 29 декабря 2021 года, в канун Нового года председатель Верховного суда Нургуль Бакирова вручила ведомственные награды судьям и работникам местных судов в соответствии с постановлением пленума Верховного суда от 21 ноября 2021 года № 16. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Почетной грамоты Верховного суда за достижения в отправлении правосудия, обеспечении деятельности судов удостоились:

  1. Айдыралиева Айсейил Абдыкадыровна - судья Свердловского районного города Бишкека;
  2. Боромбаев Мирлан Искакович - председатель Таласского областного суда.
  3. За образцовое выполнение должностных обязанностей Почетной грамотой Верховного суда Кыргызской Республики награждены
  4. Сагымбаева Нурпериза Алымбековна - ведущий специалист аппарата Верховного суда Кыргызской Республики;
  5. Шакиров Атабек Мухтаридинович - помощник судьи Кадамжайского районного суда Баткенской области;
  6. Арзыбаева Нуриля Анарбековна - заведующая отделом Таласского районного суда Таласской области;
  7. Музукеева Эльнура Каныбековна - старший секретарь административного суда Чуйской области;
  8. Киселева Светлана Ивановна - заведующая отделом Панфиловского районного суда Чуйской области;
  9. Джанболотов Алмаз Арыстанбекович - заведующий отделом Иссык-Кульского административного суда;
  10. Болотбаев Марат Абдусаматович - старший судебный исполнитель службы судебных исполнителей отдела Ленинского района города Бишкек Судебного департамента при Верховном суде;
  11. Мусурманкулов Бекмухаммет Лутуббилаханович - старший судебный исполнитель отдела службы судебных исполнителей Ленинского района города Бишкека Судебного департамента при Верховном суде.

Нургуль Бакирова поздравила всех награжденных и пожелала им здоровья и успехов в работе.


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URL: https://www.vb.kg/411685
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