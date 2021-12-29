Председатель Верховного суда вручила грамоты судьям местных судов

Сегодня, 29 декабря 2021 года, в канун Нового года председатель Верховного суда Нургуль Бакирова вручила ведомственные награды судьям и работникам местных судов в соответствии с постановлением пленума Верховного суда от 21 ноября 2021 года № 16. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Почетной грамоты Верховного суда за достижения в отправлении правосудия, обеспечении деятельности судов удостоились:

Айдыралиева Айсейил Абдыкадыровна - судья Свердловского районного города Бишкека; Боромбаев Мирлан Искакович - председатель Таласского областного суда. За образцовое выполнение должностных обязанностей Почетной грамотой Верховного суда Кыргызской Республики награждены Сагымбаева Нурпериза Алымбековна - ведущий специалист аппарата Верховного суда Кыргызской Республики; Шакиров Атабек Мухтаридинович - помощник судьи Кадамжайского районного суда Баткенской области; Арзыбаева Нуриля Анарбековна - заведующая отделом Таласского районного суда Таласской области; Музукеева Эльнура Каныбековна - старший секретарь административного суда Чуйской области; Киселева Светлана Ивановна - заведующая отделом Панфиловского районного суда Чуйской области; Джанболотов Алмаз Арыстанбекович - заведующий отделом Иссык-Кульского административного суда; Болотбаев Марат Абдусаматович - старший судебный исполнитель службы судебных исполнителей отдела Ленинского района города Бишкек Судебного департамента при Верховном суде; Мусурманкулов Бекмухаммет Лутуббилаханович - старший судебный исполнитель отдела службы судебных исполнителей Ленинского района города Бишкека Судебного департамента при Верховном суде.

Нургуль Бакирова поздравила всех награжденных и пожелала им здоровья и успехов в работе.