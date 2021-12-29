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В КР обсудили формирование единой идеологии и национальные ценности

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- Алина Мамаева
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Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов принял участие в научно-практической конференции "Идеология: актуальность и перспективы на будущее". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов сегодня, 29 декабря, принял участие в научно-практической конференции "Идеология: актуальность и перспективы на будущее".

Как отметил государственный секретарь, встреча преследует цель обсудить формирование единой идеологии, какие национальные ценности нужно продвигать среди граждан страны, выработать предложения по совершенствованию государственной политики, идеологии.

Суйунбек Касмамбетов напомнил, что институт государственного секретаря просуществовал до 2009 и был восстановлен в 2021 году. Он был создан для разъяснения основной политики руководства страны, того, к чему государство стремится и каким направлением будет руководствоваться

В рамках научного круглого стола обсудили идеологические проекты в КР (философско-методологические аспекты), экологическую идеологию, идеологическую составляющую в реализации социальной, экономической политики КР и др.

В мероприятии также приняли участие авторитетные ученые, профессора ведущих университетов из самых разных вузов страны, а также молодые ученые, аспиранты.


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URL: https://www.vb.kg/411695
Теги:
президент, Кыргызстан, Суйунбек Касмамбетов
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