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Военнослужащим Казахстана будут строить переносные дома

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- Алина Мамаева
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Модульные переносные дома будут собирать для казахстанских военнослужащих, передает Tengrinews.kz.

В Мажилисе одобрили законопроект по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных госорганов и военнослужащих. В законопроекте предусмотрено, что для нужд военных будут строить специальные переносные модульные дома.

"Это будет служебное жилье, оно будет мобильное. Его будет возможно перевозить. Сейчас очень много новых технологий появилось, особенно в жилищном строительстве. Дома быстровозводимые, быстро перевозимые, и в то же время они будут отвечать всем нормам, которые предусмотрены для трехкомнатного благоустроенного жилья. Всеми коммуникациями будут оснащены", - объяснил замминистра обороны Дарын Туяков в кулуарах после заседания Мажилиса.

Он пояснил, что из-за большой территории страны и частого перемещения военнослужащим на новом месте постоянно приходится решать проблемы с жильем.

"Есть необходимость, чтобы военнослужащий вместе со своей семьей мог компактно из одного региона в другой регион переместиться. Дом будет сборный. Легко разбирается и точно так же собирается, только в другом месте. Со всеми коммуникациями. (...) Это касается служебного перемещения, связанного с работой. Переместилась воинская часть, соответственно, необходимо перенести и модульные дома", - сказал Туяков.

Он добавил, что все затраты по переносу домов будет нести Министерство обороны.


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URL: https://www.vb.kg/411696
Теги:
военная служба, Казахстан, жилье
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