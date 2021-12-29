В Бишкеке нуждающимся раздали по 10 мешков угля

Гуманитарный фонд "Ас-салам" поддержал жителей Первомайского района, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По 10 мешков угля получили 150 нуждающихся семей, глава района Жамалбек Ырсалиев также принял участие в раздаче твердого топлива.

Отметим, что ранее стороны обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества и взаимопомощи. В рамках достигнутых договоренностей реализован ещё один из пунктов плана мероприятий по обеспечению нуждающихся семей твердым топливом.

Также Ырсалиев поблагодарил за постоянную поддержку, оказываемую Фондом по благотворительным, гуманитарным проектам и вручил почетные грамоты президенту Фонда Бакыт Сарыбай уулу, менеджеру Шариф Аль Аюби.