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В Бишкеке нуждающимся раздали по 10 мешков угля

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- Алина Мамаева
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Гуманитарный фонд "Ас-салам" поддержал жителей Первомайского района, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По 10 мешков угля получили 150 нуждающихся семей, глава района Жамалбек Ырсалиев также принял участие в раздаче твердого топлива.

Отметим, что ранее стороны обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества и взаимопомощи. В рамках достигнутых договоренностей реализован ещё один из пунктов плана мероприятий по обеспечению нуждающихся семей твердым топливом.

Также Ырсалиев поблагодарил за постоянную поддержку, оказываемую Фондом по благотворительным, гуманитарным проектам и вручил почетные грамоты президенту Фонда Бакыт Сарыбай уулу, менеджеру Шариф Аль Аюби.


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URL: https://www.vb.kg/411698
Теги:
Первомайский район, уголь, Кыргызстан, цены на уголь
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