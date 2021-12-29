ГНС сравнила как выгоднее работать на рынке – по патенту или с ККМ

С 1 июля 2021 года на территории КР стало обязательным применение ККМ по новым стандартам. С указанной даты не подлежат применению старые образцы ККМ без функции передачи фискальных данных в режиме реального времени, напоминает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Кроме этого, Налоговая служба с сентября 2021 года реализует пилотный проект по применению новых моделей ККМ. В рамках проекта кассовые аппараты, а также их обслуживание предпринимателям предоставляются бесплатно.

"К сожалению, обязательность применения ККМ по новым стандартам с 1 января 2022 года субъектами предпринимательства при поставке товаров, работ и услуг населению и пробитие чека, а также планируемая отмена применения ими патента вызвала негативную реакцию со стороны отдельных предпринимателей. В связи с чем, ГНС считает необходимым разъяснить разницу между уплатой налогов по патенту и применением ККМ", - говорится в сообщении ведомства.

Государство предоставляет максимальные послабления субъектам, которые применяют ККМ при денежных расчетах. Так, если годовой товарооборот на территории страны не превышает 8 миллионов сомов, то он освобождается от уплаты налогов.

"К примеру, возьмем предпринимателя, который работает на рынке и ежемесячно приобретает патент за 3 тысячи сомов и страховой полис за 807 сомов. Его годовой расход составляет 45 684 сом. Если предприниматель выберет виртуальную (программную) ККМ, он скачивает ее бесплатно с Google Play Market и устанавливает на смартфон, планшет или ноутбук и начинает пробивать чеки. Расходы за годовое обслуживание такого аппарата составят порядка 3 тысячи сомов. Также он уплачивает страховые взносы, сумма которых в год составит 9 тысяч 684 сомов. Общая сумма расходов за год не превысит 12 тысяч 684 сомов. Таким образом, вместо ранее уплачиваемых 45 тысяч684 сомов при пользовании патентом предприниматель уплачивает лишь 12 тысяч 684 сома, что позволит ему сэкономить 33 тысячи сомов", - в ведомстве считают, что выгода использования ККМ очевидна.

СПРАВКА

В настоящее время на территории КР применяются две модели ККМ – аппаратная и программная.

Аппаратная ККМ – привычный физический кассовый аппарат с дисплеем.

Программная ККМ – программный продукт или приложение, которое можно установить на компьютер, планшет или смартфон, и с функцией формирования и отправки электронного формата кассового чека. Достаточно бесплатно загрузить программу, приобрести чековый принтер для выдачи чека потребителям.

В числе преимуществ работы с ККМ – ощутимые выгоды для добросовестных налогоплательщиков, прозрачная фискальная система, благоприятная конкурентная среда, сокращение различных форм налогового контроля, защита прав потребителей.