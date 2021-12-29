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Талибы планируют назначить посла в Москве

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- Алина Мамаева
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Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) планирует назначить своего посла в Москве, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

"У нас есть план, особенно по действующим посольствам, мы планируем назначить посла в Москве, мы его назначим. Это дипломатический шаг. Посольства и консульства важны для дипломатических отношений, и мы в этом сотрудничаем", - заявил Муджахид.

Представитель не уточнил сроки назначения посла и отметил, что движение пока не получало от России условий для признания сформированного талибами правительства. По словам Муджахида, признание правительства будет способствовать развитию отношений и доверия, в частности, с США.

Президент РФ Владимир Путин, говоря на большой на пресс-конференции о талибах, заявил, что в вопросе их признания надо исходить из реалий и того, что силы, которые оказались во главе Афганистана, будут ориентироваться на представление в руководстве страны всех этнических групп.


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URL: https://www.vb.kg/411700
Теги:
Афганистан, Россия, Талибан
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