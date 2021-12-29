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Любительница гамбургеров стала самой сильной женщиной в мире

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- Анастасия Карелина
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Объедающаяся гамбургерами работница "Макдоналдса" стала самой сильной женщиной в мире в категории старше 40 лет. Об этом сообщает lenta.ru.

40-летняя Мария Кшесинска из Великобритании была признана самой сильной женщиной по версии World Heavy Events Association на чемпионате мира, прошедшем в финском городе Куопио. Сама спортсменка считает, что стала победительницей в том числе и потому, что регулярно ела куриные наггетсы, гамбургеры, сэндвичи "Биг Тейсти" и пила молочные коктейли.

Британка победила в категориях Masters (40 лет и старше) и получила титул самой сильной женщины мира в номинации Natural, где участвуют атлеты, сдавшие анализы на допинг. В ходе соревнований Кшесинска переворачивала покрышки весом 200 килограммов, переносила мешки с песком, подняла квадроцикл весом 200 килограммов и поучаствовала в метании тяжелых предметов на расстояние три с половиной метра.

"Для меня было огромной честью стать сначала самой сильной женщиной Британии в своей категории, а потом повторить этот успех на мировом уровне", - сказала Кшесинска после победы. Спортсменка пояснила, что начала заниматься пауэрлифтингом несколько лет назад, когда восстанавливалась после травмы колена.


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URL: https://www.vb.kg/411701
Теги:
Великобритания, пауэрлифтинг, спорт
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