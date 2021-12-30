Погода
$ 84.75 - 84.92
€ 95.52 - 96.72

Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь

205  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Государственной думы России, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил начать военную операцию против Украины и Запада в ночь с 31 декабря на 1 января.

"Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в 4 утра, в 5 утра. Уже все подшофе", - заявил политик в эфире Первого канала.

Глава ЛДПР добавил, что не обязательно бомбить всех, но сделать это нужно выборочно.

"Наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то", - добавил политик, подчеркнув, что если бы занимал пост президента России, то отдал бы приказ о таком ударе.

Накануне Жириновский предлагал присоединить Украину к России, утверждая, что российским властям было бы несложно обговорить такой вариант с США.

Источник: mk.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411706
Теги:
Украина, Владимир Жириновский
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  