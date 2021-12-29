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Актер Хью Джекман заразился коронавирусом

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- Наталья Крайнова
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Актер Хью Джекман сообщил, что заразился коронавирусом. Информацию о болезни австралийский артист опубликовал в своем Twitter-аккаунте. Сообщает "Российская газета".

"Я хотел, чтобы вы узнали это от меня. Я получил положительный результат на COVID-19", - сообщил он.

В видеообращении Джекман отметил, что у него проявляются легкие симптомы, похожие на простуду, - насморк и першение в горле.

Актер отметил, что он делает все, чтобы поскорее вернуться к работе. Сейчас на Бродвее идет постановка The Music Man, где Хью Джекман исполняет одну из ролей.

Фильмография Хью Джекмана насчитывает множество знаковых работ, среди которых - "Кейт и Лео", "Люди Икс" и "Люди Икс 2", "Престиж", "Живая сталь", "Отверженные", "Величайший шоумен", "Люди Икс: Начало. Росомаха", "Росомаха: Бессмертный", "Главный герой" и другие.


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URL: https://www.vb.kg/411710
Теги:
коронавирус
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