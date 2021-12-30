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Александр Лукашенко признан "главным коррупционером 2021 года"

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- Назгуль Абдыразакова
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Организация по борьбе с организованной преступностью (OCCRP) назвала главу Беларуси главным коррупционерам 2021 года.

Члены организации назвали Лукашенко "последним диктатором Европы" и признала его сторонником организованной преступности. Президент Беларуси занял первое место из 1167 кандидатов, за которые проголосовали шесть журналистов и члены комиссии по расследованию коррупционных дел.

Факторы, которые привели организацию к такому решению, это поддержка окружения Лукашенко и олигархов из государственной казны, распространение ложной информации о тех, кто оправился от пандемии коронавируса и др.

Помимо Лукашенко, в список вошли бывший президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, президент Сирии Башар аль-Асад и канцлер Австрии Себастьян Курц.


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URL: https://www.vb.kg/411712
Теги:
Беларусь, коррупция, Александр Лукашенко
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