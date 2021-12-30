Валентина Шевченко стала отличником спорта КР

Шестикратная чемпионка мира по смешанным единоборствам (UFC) Валентина Шевченко посетила Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики, где ей вручили нагрудной знак "Отличник спорта". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр Азамат Джаманкулов поздравил Валентину Шевченко с ее приездом в Кыргызстан, отметив, что кыргызстанцы гордятся ею как патриоткой своей страны, добавив, что все жители КР с нетерпением ждут каждого боя с ее участием.

"Кыргызстан гордится вами! Флаг Кыргызстана, который поднимается на мировых соревнованиях в честь вашей победы, вдохновляет нашу молодежь, - сказал он.

Валентина Шевченко, в свою очередь, поблагодарила министра Азамата Джаманкулова и коллектив министерства за теплый прием и сказала, что рада вернуться домой в Кыргызстан и гордится красивой природой и гостеприимными людьми своей родины.

Шевченко отметила, что является не только мастером спорта, но и представителем культуры, так как окончила Кыргызский государственный университет культуры и искусств им. Бейшеналиевой, спортсменка также сказала что кыргызская национальная культура ей очень близка и она с большим уважением относится к ней.

Председательница общественного фонда "Кийиз дуйно" Толсун Кокоева подарила специально сшитый для спортсменки чапан. Также министр вручил спортсменке нагрудной знак "Отличник спорта".

На встрече присутствовали мама Валентины - Елена Шевченко и ее тренер Павел Федотов.