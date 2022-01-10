Коронавирус уличили в способности заражать вспомогательные клетки мозга

Южнокорейские биологи открыли первые свидетельства того, что коронавирус нового типа может проникать не только в нервные клетки, но и в микроглию – вспомогательные тельца мозга. Это способствует появлению воспалений и долгосрочных нарушений в работе нервной системы, сообщает ТАСС со ссылкой на исследования, опубликованные на сайте bioRxiv.

"Мы обнаружили первые свидетельства того, что SARS-CoV-2 может напрямую заражать клетки человеческой микроглии, что вызывает нарушения в их жизнедеятельности и провоцирует воспалительные реакции. Это свидетельствует о том, что многие нейрофизиологические проявления COVID-19 могут быть связаны с заражением этих вспомогательных клеток", - пишут исследователи.

Группа южнокорейских молекулярных биологов под руководством Чхана Квон-ена, старшего научного сотрудника Корейского исследовательского института химических технологий в Тэджоне, раскрыла возможную причину развития многих долгосрочных нейрофизиологических осложнений COVID-19 в ходе опытов на культурах различных вспомогательных клеток мозга.

Во время этих экспериментов Чхан Квон-Ен и его коллеги проверяли, может ли коронавирус напрямую заражать эти тельца и вызывать существенные нарушения в их жизнедеятельности. Многие из этих клеток играют важную роль в защите мозга от инфекций и очистке нервной системы от разных форм молекулярного "мусора", в результате чего сбои в их работе могут негативно повлиять на работу всего мозга в целом.