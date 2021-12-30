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В селе Каракол сгорел жилой дом. Погибли трое детей.

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-центр МЧС сообщает, что вчера, около 15 часов 15 минут в селе Каракол Ак-Сууйского района произошел пожар в жилом доме на улице Имаш.

Для тушения пожара был привлечен один пожарный расчет ПСЧ №39 Ак-Сууйского района, время прибытия на место 15 часов 35 минут.

Огонь был локализован в 16 часов 20 минут и полностью ликвидирован только в 22 часа 33 минуты.

Трое детей (девочки трех и шести лет и пятилетний мальчик) погибли в результате пожара. В результате происшествия полностью сгорел жилой дом лошадью около 105 квадратных метров. Причина возникновения пожара в настоящее время выясняется.


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URL: https://www.vb.kg/411725
Теги:
Иссык-Кульская область, пожар, погиб ребенок, МЧС
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