В селе Каракол сгорел жилой дом. Погибли трое детей.

Пресс-центр МЧС сообщает, что вчера, около 15 часов 15 минут в селе Каракол Ак-Сууйского района произошел пожар в жилом доме на улице Имаш.

Для тушения пожара был привлечен один пожарный расчет ПСЧ №39 Ак-Сууйского района, время прибытия на место 15 часов 35 минут.

Огонь был локализован в 16 часов 20 минут и полностью ликвидирован только в 22 часа 33 минуты.

Трое детей (девочки трех и шести лет и пятилетний мальчик) погибли в результате пожара. В результате происшествия полностью сгорел жилой дом лошадью около 105 квадратных метров. Причина возникновения пожара в настоящее время выясняется.