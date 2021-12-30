Энергетики в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме

В новогодние праздники, а также учитывая перенос рабочих дней, по заданию Министерства энергетики КР ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" перейдут на усиленный режим работы, предпринимая комплекс мер для обеспечения надежного электроснабжения потребителей. Об этом сообщила пресс-служба ОАО "НЭСК".

В эти дни будет организовано дежурство руководства компании центрального аппарата, руководителей всех филиалов, а также ответственных специалистов ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

На случай внештатных ситуаций, подготовлен аварийно-ремонтный запас с отработкой схемы оперативного устранения. Все ремонтные бригады обеспечены необходимыми запасными частями. Усилены меры по охране энергообъектов.