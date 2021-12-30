Погода
$ 84.75 - 84.92
€ 95.52 - 96.72

Энергетики в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме

147  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В новогодние праздники, а также учитывая перенос рабочих дней, по заданию Министерства энергетики КР ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" перейдут на усиленный режим работы, предпринимая комплекс мер для обеспечения надежного электроснабжения потребителей. Об этом сообщила пресс-служба ОАО "НЭСК".

В эти дни будет организовано дежурство руководства компании центрального аппарата, руководителей всех филиалов, а также ответственных специалистов ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

На случай внештатных ситуаций, подготовлен аварийно-ремонтный запас с отработкой схемы оперативного устранения. Все ремонтные бригады обеспечены необходимыми запасными частями. Усилены меры по охране энергообъектов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411728
Теги:
энергетика, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  