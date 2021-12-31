Предновогодний парад политических успехов: Садыр Жапаров

Наше издание подвело итоги 2021 года для известных политиков. В этом материале мы собрали представителей истеблишмента, чьи успехи были наиболее впечатляющими.

Садыр Жапаров

Фактически весь первый год правления главы государства ушел на реализацию политической реформы. Курс на эту реформу Садыр Жапаров взял благодаря народной поддержке – кыргызстанцы одобрили смену Конституции и возвращение к президентской форме правления на референдуме в апреле уходящего года.

Жапаров стал президентом, который поставил точку в эксперименте с внедрением фальшивой парламентской демократии. Парламентско-президентской республикой Кыргызстан являлся лишь на бумаге, де факто парламент так и не сформировался как самостоятельный институт власти. Депутаты действовали по президентской указке и, как по команде, принимали все инициативы, исходившие от глав государства.

За сменой Конституции последовала инвентаризация законодательной базы в соответствии с изменениями в Основном законе. В целом с мая 2021 года проведена большая законодательная работа и сформирован новый состав кабмина.

Недавно был завершен последний этап политической реформы – парламентские выборы в Жогорку Кенеш VII созыва. В него войдут 90 депутатов – 54 от партий и 36 – по одномандатным округам.

Выборный процесс был оценен наблюдателями как чистый и прозрачный. Руководство страны сделало все, чтобы максимально препятствовать нарушениям. В результате административный ресурс остался незадействованным, подкупов и каруселей не было.

Позитивное впечатление от выборов несколько подпортил инцидент, связанный с отображением данных АСУ на сайте ЦИК.

Он мог бы даже стать поводом для очередной революции – как это было в прошлом году. Однако не стал: партии признали итоги выборов, а специалисты в сфере информационных технологий подтвердили, что, несмотря на ошибку отображения, данные с электронных урн на главный сервер ЦИК поступали корректные.

Работа Садыра Жапарова над масштабной политической реформой практически завершена. Очевидно, что все изменения, инициированные главой государства, нацелены на кардинальную перестройку систем власти в КР. В конечном итоге все это направлено на то, чтобы сломать цикл революций, в котором застряла республика.

Теперь президенту необходимо удержать власть. А это уже возможно лишь при условии, что все проведенные реформы станут работать на нужды народа. Тогда вопрос об устойчивости режима стоять не будет.