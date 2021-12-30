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Чиновники Минэкономики напомнили об изменениях в налоговой сфере

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке в Министерстве экономики и коммерции состоялась презентация о новой редакции Налогового кодекса. Сообщает пресс-служба Миниэкономики.

Начальник управления налоговой политики МЭК Кубанычбек Ысабеков и заместитель председателя ГНС при МФ КР Нурлан Умтулов рассказали подробно о проекте новой редакции НК, который был размещен на официальном сайте Кабинета министров для прохождения процедуры общественного обсуждения. По итогам общественного обсуждения и согласования с министерствами и ведомствами, проект внесён в администрацию президента.

Отвечая на вопросы журналистов, специалисты еще раз отметили, что в проекте Налогового кодекса предусматриваются значимые изменения:

- внесение изменений в Налоговый кодекс не чаще одного раза в год, за исключением случаев возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стабильность налоговой системы, планирования ведения бизнеса и инвестиционных проектов);

- предлагается, что будет два основных подхода к налогообложению: общий режим и упрощенная система налогообложения на основе Единого налога;

- письменные разъяснения Министерства экономики и финансов КР будут являться обязательными для исполнения органами налоговой службы;

- не только малый, но и субъекты среднего бизнеса с товарооборотом до 30 миллионов сомов, могут применять упрощенный режим на основе единого налога (один квартальный отчет);

- запуск проекта по возврату части стоимости приобретенных товаров и услуг, указанных в кассовых чеков "cashback";

- заложена норма для запуска системы дистанционного налогового контроля;

- 50% списание пени и санкций налогоплательщику при оплате основной суммы задолженности и остальной части пени и санкций;

- упрощенный механизм возврата НДС для предприятий – экспортеров;

- налогообложение исламских принципов финансирования;

- вводится режим оплаты НДС компаниями, оказывающими услуги на территории Кыргызстана в электронном виде (GOOGLE, YANDEX, YANDEX TAXI). Также вводится специальный налоговый режим на деятельность в сфере электронной коммерции;

- предусматриваются налоговые льготы субъектам швейной, ювелирной, авиационной отрасли, а также освобождаются от НДС проекты по производству и поставке электробусов;

- для отечественных производителей снижается налог с продаж с 2 % до 1%;

- упраздняются налоговые режимы на основе обязательного патента и налогового контракта (принцип справедливой налоговой нагрузки).

В Минэкономики также напомнили, что 27 октября 2021 года проект Налогового кодекса принят Жогорку Кенешем в первом чтении.

11 ноября 2021 года были проведены парламентские слушания по проекту кодекса, в которых приняли участие более 100 представителей бизнеса, ассоциаций и государственных органов.

18 ноября 2021 года Министерством экономики и коммерции КР был организован круглый стол и проведена встреча с представителями бизнеса для обсуждения новой редакции кодекса.

2 декабря 2021 года проект кодекса принят ЖК во втором чтении.

22 декабря 2021 года проект кодекса принят ЖК в третьем чтении.


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URL: https://www.vb.kg/411740
Теги:
налоги, Налоговый кодекс
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