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Глава Минэкологии Динара Кутманова назвала главное событие уходящего года

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- Бакыт Басарбек
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Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Динара Кутманова в интервью редакции vb.kg высказала мнение, что для нее главным итогом уходящего года является именно создание экологического ведомства.

По ее словам, за 15 лет мы в Кыргызстане растеряли природоохранную систему.

"Функции климата находились почему-то в введении МИД, экологический контроль в Госэкотехинспекции, недропользование в другом ведомстве и так далее и тому подобное. Благодаря президенту было создано министерство и все эти функции были соединены в единый кулак. Это дает возможность комплексно, логично, последовательно именно сейчас заниматься охраной окружающей среды и бережным отношением к нашим недрам с заботой о будущих поколениях. Одна из главных задач министерства – это стоять на страже окружающей среды. На планете сегодня не так много мест, где остались чистейшая вода и воздух и, мы, имея такое богатство, еще не научились его монетизировать", - сказала глава Минэкологии.


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URL: https://www.vb.kg/411741
Теги:
экология, Кыргызстан, Динара Кутманова
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