В Азербайджане запущена сборка автомобилей Chevrolet Damas, Labo и Lacetti

Производственная линия UzAuto Motors в городе Гаджигабул (Азербайджан) 28 декабря 2021 года перешла на второй этап развития производства – на заводе запущена сборка автомобилей Chevrolet Damas, Labo, Lacetti, Tracker и Malibu.

Производство было налажено на производственных мощностях завода СП ООО "Азермаш СР", где с сентября текущего года уже производятся автомобили Chevrolet Nexia и Cobalt. Вся продукция производится в соответствии с мировыми стандартами, установленными компанией General Motors (США).

Следующими шагами в данном направлении станет пополнение модельного портфолио Chevrolet в Азербайджане новыми перспективными моделями, а также поэтапное наращивание объема производства в ближайшее годы: по итогам 2022 года планируется выйти на мощность не менее 5000 автомобилей в год.

Напомним, что "Азермаш СР", который входит в состав Гаджигабульского промышленного квартала, расположенного недалеко от города Баку, является совместной компанией учредителями которой являются ООО "Автосаноат Инвест" (Узбекистан) и ООО "СТА ИНСААТ" (Азербайджан).

Реализация проекта стала возможной благодаря соглашениям между сторонами от 21 июля 2021 года. Новый уровень отношений между братскими государствами был провозглашен в октябре 2019 года, во время официального визита Президента Шавката Мирзиёева в рамках саммита Тюркского совета в Баку.

Источник: podrobno.uz