Погода
$ 84.75 - 84.92
€ 95.52 - 96.72

В Азербайджане запущена сборка автомобилей Chevrolet Damas, Labo и Lacetti

187  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Производственная линия UzAuto Motors в городе Гаджигабул (Азербайджан) 28 декабря 2021 года перешла на второй этап развития производства – на заводе запущена сборка автомобилей Chevrolet Damas, Labo, Lacetti, Tracker и Malibu.

Производство было налажено на производственных мощностях завода СП ООО "Азермаш СР", где с сентября текущего года уже производятся автомобили Chevrolet Nexia и Cobalt. Вся продукция производится в соответствии с мировыми стандартами, установленными компанией General Motors (США).

Следующими шагами в данном направлении станет пополнение модельного портфолио Chevrolet в Азербайджане новыми перспективными моделями, а также поэтапное наращивание объема производства в ближайшее годы: по итогам 2022 года планируется выйти на мощность не менее 5000 автомобилей в год.

Напомним, что "Азермаш СР", который входит в состав Гаджигабульского промышленного квартала, расположенного недалеко от города Баку, является совместной компанией учредителями которой являются ООО "Автосаноат Инвест" (Узбекистан) и ООО "СТА ИНСААТ" (Азербайджан).

Реализация проекта стала возможной благодаря соглашениям между сторонами от 21 июля 2021 года. Новый уровень отношений между братскими государствами был провозглашен в октябре 2019 года, во время официального визита Президента Шавката Мирзиёева в рамках саммита Тюркского совета в Баку.

Источник: podrobno.uz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411744
Теги:
Азербайджан, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  