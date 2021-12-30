Пакистан закупил у Китая 25 истребителей J-10С

Пакистан закупил у Китая 25 многоцелевых истребителей J-10С на фоне обострения отношений с Индией, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Press Trust of India.

Закупка осуществлена после поставки ВВС Индии очередной партии истребителей французского производства Rafale, отмечает агентство. В настоящее время наиболее современными истребителями на вооружении ВВС Пакистана остаются американские F-16C/D Block 50/52, поставленные в 2006 году. Однако сейчас американо-пакистанское военное сотрудничество существенно ограничено.

J-10C оснащен передовой авионикой, РЛС с активной фазированной антенной. Истребитель может быть вооружен ракетами PL-10 с полуактивной всеракурсной головкой самонаведения для ближнего боя и ракетами большой дальности PL-15 с активной радиолокационной головкой наведения.