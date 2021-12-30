Погода
$ 84.75 - 84.92
€ 95.52 - 96.72

Пакистан закупил у Китая 25 истребителей J-10С

214  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пакистан закупил у Китая 25 многоцелевых истребителей J-10С на фоне обострения отношений с Индией, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Press Trust of India.

Закупка осуществлена после поставки ВВС Индии очередной партии истребителей французского производства Rafale, отмечает агентство. В настоящее время наиболее современными истребителями на вооружении ВВС Пакистана остаются американские F-16C/D Block 50/52, поставленные в 2006 году. Однако сейчас американо-пакистанское военное сотрудничество существенно ограничено.

J-10C оснащен передовой авионикой, РЛС с активной фазированной антенной. Истребитель может быть вооружен ракетами PL-10 с полуактивной всеракурсной головкой самонаведения для ближнего боя и ракетами большой дальности PL-15 с активной радиолокационной головкой наведения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411745
Теги:
Китай, Пакистан, мировая пресса, мировые новости, новости мира, новости планеты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  