ГСИН впервые провела новогодний праздник для детей осужденных

Служба исполнения наказаний впервые провела новогодний праздник для детей осужденных. Детский праздник прошел с играми и соревнованиями и конечно, мальчишкам и девчонкам вручили подарки.

Дети осужденных, особенно несовершеннолетнего возраста, оставшиеся без попечения матери и отца, часто подвержены радикальному влиянию, занимаются тяжелым физическим трудом, маргинализируются и становятся субъектами будущих преступлений. Они составляют одну из наиболее уязвимых групп, подвергающихся стигматизации и дискриминации, не получают должного образования, медицинских и социальных услуг, нуждаясь в помощи государства и гражданского общества, а родители - в изменении мировоззрения.

В пресс-службе ГСИН уточнили, что праздничное мероприятие, организованное Советом ветеранов СИН, общественными фондами "Ынтымак береке" и "Отцы детям", проведено в целях воспитательного воздействия на осужденных с помощью их детей.