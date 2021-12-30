На Иссык-Куле задержали рыболова-браконьера

На Иссык-Куле участковыми уполномоченными милиции ГОМ "Жыргалан" ОВД Каракола задержан рыболов-браконьер, который сетью незаконно добывал рыбу из озера Иссык-Куль, об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Рыбака-браконьера задержали в поселке Пристань-Каракол, когда он с уловом возвращался домой. Для ловли он использовал незаконное приспособление - сеть. У задержанного были изъяты 69 штук "Сига-Лудога", а также водный катер, который позже был поставлен на специальную стоянку.

По словам задержанного, 41-летнего жителя поселка В.А., он проживает рядом с озером и просто хотел расслабиться после тяжелого трудового дня.

Данный факт был зарегистрирован в едином реестре преступлений и начато досудебное производство по ст. 310 (Незаконные охота или добыча рыбы либо водных животных) уголовного кодекса. В целях установления ущерба, материалы переданы в соответствующие государственные органы.

Ведется следствие.