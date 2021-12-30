Курманбек Бакиев: Меня радуют изменения, которые происходят в Кыргызстане

Бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, который в настоящее время находится в Беларуси, поздравил кыргызстанцев с Новым годом. Ниже приводим текст поздравления:

"Уважаемые кыргызстанцы!

Прежде всего от себя, своей семьи и друзей сердечно поздравляю всех вас с наступающим новым 2022 годом.

Пусть новый год станет годом счастья, благополучия и согласия для каждой семьи Кыргызстана.

Пусть в нашей стране не будет трагедий, таких как хаос, конфликты и кровопролитие.

Пусть кыргызский народ будут един и сплочен: пусть аксакалы наставляют, пусть наша молодежь держится подальше от зла и будет примером для других людей.

Хочу выразить искреннюю благодарность моим соотечественникам, которые пишут мне свои наилучшие пожелания и поздравления с новым годом.

Ваши пожелания придали мне сил и воодушевили меня. Если бы у меня была возможность, я бы каждому выразил благодарность и пожелания, но на это не хватит времени.

За последнее десятилетие лед в стране растаял, и корабль, замороженный льдом, наконец-то, движется в направлении добра и развития. Это согрело мое сердце и вселило в меня надежду на лучшее.

Человек, заботящийся о своем народе, в любой ситуации, где бы он ни был, в душе будет со своей Родиной, своим братским народом.

Поэтому меня вместе с кыргызским народом радуют те изменения, которые происходят в нашей стране.

Пусть процветает наш Кыргызстан! Будьте здоровы и невредимы и желаю встретить Новый год в хорошем настроении!", - написал Бакиев.