МДС: Закон в такой редакции лишит граждан КР работы, а страну - налогов

Международный деловой совет сделал экспертное заключение и внес свои предложения к проекту закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения".

11 марта 2026 года Жогорку Кенешем Кыргызской Республики во втором чтении был принят проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения", которым, помимо прочего, предлагается введение обязательной государственной регистрации мопедов, а также введение обязательного получения водительского удостоверения соответствующей категории.

Международный деловой совет ранее неоднократно направлял обращения в адрес депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VII и VIII созыва относительно указанного законопроекта, и в этой связи выражает надежду на содействие в его дальнейшем конструктивном рассмотрении, имеющем важное значение как для бизнес-сообщества, так и для граждан Кыргызской Республики в целом.

Экспертное заключение подготовлено в целях оценки возможных социально-экономических рисков, связанных с занятостью граждан, в случае принятия проекта закона без одновременного внедрения механизмов легализации ранее ввезённых и используемых мопедов, а также без расширения сети автошкол, осуществляющих подготовку водителей по соответствующей категории водительских удостоверений.

Члены МДС поддерживают цели законопроекта, направленные на повышение безопасности дорожного движения, упорядочение использования мототранспорта и создание единых правил для участников дорожного движения. Вместе с тем анализ предлагаемых норм показывает, что их внедрение в предлагаемой редакции может привести к существенным социально-экономическим последствиям для значительной категории граждан и создать ряд практических проблем при реализации закона.

1.Социально-экономическая роль мопедов и мототранспорта

Согласно данным, полученным от участников рынка курьерских услуг, на сегодняшний день в Кыргызской Республике насчитывается более 7 тысяч курьеров, использующих мопеды и маломощный мототранспорт для осуществления своей трудовой деятельности. Сервисы доставки являются инфраструктурой для городской логистики сферы общественного питания, магазинов, маркетплейсов, аптек.

Важно отметить, что для большинства таких пользователей мопеды не являются средством личного передвижения, а выступают инструментом экономической активности. Основными пользователями являются: студенты; граждане с неполной занятостью;

представители социально уязвимых слоев населения; лица, использующие подработку в сфере доставки.

Мопеды позволяют этим категориям граждан получать доход и обеспечивать мобильность в условиях высокой транспортной загруженности крупных городов. Для многих молодых людей и трудовых мигрантов внутри страны курьерская работа является одной из немногих доступных форм занятости. Кроме того, мопеды являются одним из наиболее экономичных и экологичных видов городского транспорта, что снижает нагрузку на дорожную инфраструктуру и транспортные потоки.

2. Социально-экономические последствия

Резкое изменение правил допуска к управлению данным видом транспорта напрямую затрагивает вопросы занятости и доходов значительного числа граждан и может привести к следующим последствиям:

• потеря дохода тысячами граждан;

• рост стоимости логистики для малого и среднего бизнеса;

• повышение цен на товары и услуги за счет удорожания доставки;

• сокращение количества рабочих мест в секторе сервисной экономики;

• снижение налоговых поступлений.

Размер рынка курьерской занятости напрямую влияет на объем потребительской экономики, и принятие закона в нынешнем его виде может вызвать эффект домино, который скажется на всех смежных отраслях и налоговых поступлениях от них.

3. Ограниченная инфраструктура обучения (категория A1)

Согласно предлагаемым изменениям, для управления мопедами предполагается обязательное наличие водительского удостоверения категории A1. Однако в настоящее время в стране ограниченное количество автошкол обучает категории A1, что создает институциональный барьер для быстрого получения водительских удостоверений.

В случае вступления закона в силу в ближайшее время значительная часть действующих пользователей мопедов не сможет оперативно получить необходимые водительские удостоверения ввиду отсутствия соответствующих автошкол.

В результате значительная часть граждан, использующих мопеды для заработка, будет фактически лишена возможности осуществлять трудовую деятельность на длительный период, что может привести к потере источника дохода для тысяч домохозяйств.

4. Проблема регистрации существующих мопедов

Большая часть мопедов была ввезена в страну в период, когда регистрация не требовалась.

Соответственно, у владельцев отсутствуют технические паспорта; нет подтверждающих документов происхождения техники; отсутствует единый стандарт учета.

Если закон будет введен без механизма легализации, значительная часть владельцев просто не сможет зарегистрировать транспорт, несмотря на желание соблюдать закон.

Это может привести к росту теневого использования транспорта; увеличению количества штрафов без реального повышения безопасности; конфликтам между водителями и контролирующими органами.

5. Международная практика

Для обеспечения эффективного и социально приемлемого перехода к обязательной регистрации мопедов и аналогичных транспортных средств целесообразно предусмотреть упрощенные и прозрачные правила постановки на учет. В этой части предлагается применить опыт Республики Казахстан, где введение обязательной регистрации подобных транспортных средств сопровождалось минимальным пакетом требований, включающим удостоверение личности и документы на транспортное средство, а при их отсутствии – технические характеристики, подтвержденные из открытых источников. Такой подход позволил легализовать транспортные средства, сохранить занятость и избежать негативных социальных последствий.

Предлагаемые решения

Повышение безопасности дорожного движения – безусловный приоритет. Однако эффективное регулирование должно учитывать реальные условия рынка труда, инфраструктуры и предпринимательской среды.

Развитие сервисов доставки и городской логистики в последние годы стало важной частью современной сервисной экономики. Данный сектор формирует значительный оборот в сфере общественного питания, электронной коммерции и розничной торговли, а также обеспечивает налоговые поступления за счет деятельности ресторанов, магазинов и сервисных платформ. Ограничение деятельности курьерской инфраструктуры может оказать косвенное влияние на обороты малого и среднего бизнеса, уровень занятости и объем налоговых поступлений в бюджет.

Поэтому важно обеспечить плавный и продуманный переход к новым правилам, который позволит одновременно повысить уровень безопасности на дорогах; сохранить рабочие места; не создавать чрезмерной административной нагрузки для граждан и бизнеса.

В этой связи члены Международного делового совета считают целесообразным предусмотреть следующие меры в целях обеспечения плавного перехода к новым требованиям регулирования:

Переходный период

Установить переходный период продолжительностью не менее 12 месяцев с момента вступления закона в силу, в течение которого требования о наличии водительского удостоверения категории A1 и государственной регистрации мопедов применяются без применения штрафных санкций.

Упрощенный порядок регистрации ранее ввезенных мопедов

Для мопедов, ввезенных на территорию Кыргызской Республики до вступления закона в силу, предусмотреть упрощенный порядок регистрации, допускающий постановку на учет при отсутствии технического паспорта на основании:

• идентификационного номера рамы (VIN) либо номера двигателя;

• письменного заявления владельца о фактическом владении транспортным средством.

Адаптационный период для получения категории A1

На период переходного срока предусмотреть возможность эксплуатации мопедов при условии регистрации водителя в системе обучения или подготовки к получению водительского удостоверения категории A1.

Поэтапность регулирования позволит одновременно повысить безопасность дорожного движения и не разрушить сформировавшуюся экономическую экосистему.

Международный деловой совет выражает готовность к дальнейшему экспертному диалогу с государственными органами по вопросам совершенствования регулирования в данной сфере и открыт к участию в обсуждении механизмов практической реализации предлагаемых мер.