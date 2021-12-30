"Северэлектро" обещает бесперебойное электроснабжение в праздники

В Кыргызстане ОАО "Северэлектро" обещает обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей во время праздничных дней. Об этом сообщает пресс-служба распредкомпании.

Для обеспечения потребителей бесперебойным электроснабжением во время новогодних праздников в ОАО "Северэлектро" организовано дежурство ответственного персонала. Также на случай аварийных отключений в эти дни в районах электросетей будут дежурить оперативно-выездные бригады электромонтеров. Подготовлены спецтехника и дежурные автомашины акционерного общества.

Особое внимание районы электрических сетей уделят объектам, задействованных в проведении праздничных мероприятий.

В случае возникновения вопросов у абонентов по электроснабжению им следует обращаться в круглосуточный Колл-центр по номерам 1209, 0772 001209, 0702 001209, 0556 001209, а также по WhatsApp номеру 0551 001209