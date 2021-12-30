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Минобраз обещает учесть все замечания по законопроекту "Об образовании"

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане проводиться инвентаризация законодательства в области образования и науки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

В настоящее время сферу образования регулируют пять законов : "Об образовании", "О начальном профессиональном образовании", "О статусе учителя", "О дошкольном образовании", "Об организации питания учащихся в общеобразовательных организациях" и более 50 подзаконных актов КР. Минобраз предлагает объединить их в один закон.

В период общественного обсуждения поступили предложения, рекомендации и замечания, которые были рассмотрены со стороны специалистов и экспертов. В итоге подготовлен проект Закона "Об образовании" с учетом всех поступивших предложений, рекомендаций и замечаний, который имеет следующую структуру (12 глав и 56 статьей):

В законопроекте предлагаются следующие новшества, которые будут дополнительно отрегулированы в подзаконных актах:

1. Типы образовательных организаций: дошкольные образовательные организации; образовательные организации общего основного образования (общеобразовательная организация); образовательные организации дополнительного образования детей, подростков; образовательные организации начального профессионального образования; образовательные организации среднего профессионального образования; образовательные организации высшего и послевузовского профессионального образования; образовательные организации дополнительного профессионального образования; образовательные организации дополнительного образования молодежи и взрослых.

2. Преобразование из одного вида в другой вид государственной образовательной организации высшего профессионального образования осуществляется по согласию с уполномоченным государственным органом в области образования и науки.

3. Порядок определения рейтинга образовательных организаций и программ, оценки достижений обучающихся и оценивания квалификаций (сертификация), аттестации педагогических работников образовательных организаций устанавливаются уполномоченным государственным органом в области образования и науки.

4. Лица, имеющие начальное профессиональное образование соответствующего профиля, могут получить среднее профессиональное образование по ускоренным программам.

5. Вхождение образовательной организации высшего профессионального образования во всемирные рейтинги университетов, прохождение международной аккредитации и выдача двойных дипломов дает право на присвоение данной образовательной организации международного статуса.

6. Дуальное обучение.

7. Государственная аттестация выпускников общеобразовательных организаций может быть совмещена с общереспубликанским тестированием.

8. Земельные участки, здания и сооружения государственных и муниципальных образовательных организаций не подлежат приватизации, продаже и изъятию.

Также сообщается, что 20 декабря 2021 года в Отеле Плаза со стороны Министерства образования и науки КР был проведен круглый стол на тему: "Инвентаризация законодательств в сфере образования и науки". В круглом столе приняли участие представители образовательных организаций всех уровней, представители научных и научно-технических учреждений, а также эксперты в сферах образования и науки.

Министерство сообщает, что предложения и замечания по законопроекту, высказанные на круглых столах 20 и 27 декабря 2021 года, будут учтены.


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URL: https://www.vb.kg/411762
Теги:
Министерство образования, образование
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