Наркоборцы Кыргызстана и Казахстана обезвредили трансграничную группировку

Совместными усилиями СБНОН МВД Кыргызстана и Комитета национальной безопасности Казахстана обезврежена трансграничная группировка наркоторговцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР совместно с коллегами из Казахстана задержаны участники трансграничной преступной группировки, занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере на территории Кыргызстана и Казахстана.

По предварительным данным, наркотические средства поставлялись из Таджикистана в КР и РК, и в последующем распространялись злоумышленниками в разных регионах двух республик.

Преступная группировка состояла из нескольких структурных подразделений, функции которых были четко разграничены. Наркодилеры тщательно соблюдали меры конспирации и проходили специальные инструктажи, и только благодаря кропотливой работе, эффективному взаимодействию наркоборцы вышли на след участников ячеек криминального сообщества, а также установили личности лидеров.

Операция по ликвидации трансграничной группировки началась вестись еще в начале 2021 года, и уже летом сотрудниками СБНОН МВД КР на территории Чуйской области были задержаны члены упомянутой наркогруппы у которых, в ходе обыска изъяты наркотические средства "афганского происхождения" 736 грамм "опий", и около 4 кг "гашиша".

В результате дальнейших совместных мероприятий на территории Казахстана задержан остальные члены преступной наркогруппировки и организатор гражданин Таджикистана, у которого, были изъяты наркотические средства "афганского происхождения" "Опий" 7 кг 200 грамм, и "гашиш" 1 кг 100 грамм.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех участников сообщества, каналов поставки наркотиков и задержание организаторов противоправной деятельности, которые объявлены в розыск.