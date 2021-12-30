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Жителям жилого массива "Жер-Ынтымагы" выдано 475 технических паспортов

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке жителям жилого массива "Жер-Ынтымагы" выдано 475 технических паспортов на 29 декабря. Сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на ГУ "Кадастр".

Всего принято 1070 заявлений, в 8 случаях отказано, изготовлено 630 технических паспортов.

Также в явочном порядке по жилым массивам "Ала-Тоо", "Дордой", "Арча-Бешик", "Керамическая", "Токольдош", "Ак-Ордо", "2-е Черепки", "Кара-Жыгач", "Тынчтык", "Учкун" с 13 декабря 2021 года принято 357 заявлений.

Сообщается, что мобильные группы по выдаче техпаспортов начали работу с 7 декабря.

Выездные группы проводят обследование, а затем изготавливают Технический паспорт на земельные участки с самовольным домостроением. Также горожане могут напрямую обратиться в Госрегистр и оставить заявку на изготовление технического паспорта.

Изготовление технического паспорта не дает право на узаконение, в нём лишь собрана техническая информация о недвижимости. Данный документ – это один из первых этапов решения проблем по вопросу узаконения земельных участков.


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URL: https://www.vb.kg/411769
Теги:
самозахватчики, Бишкек, жилье, жилмассив
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