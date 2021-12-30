Регулярный недосып у подростков влияет на потребление ими сахара

Ученые из США пришли к выводу: подростки, которые регулярно не высыпаются, съедают лишних 2,04 килограмма сахара за учебный год - по сравнению с теми, кто имеет здоровый сон. Об этом сообщает Naked Science.

Особенно сон важен для старшеклассников, поскольку в процессе становления организм претерпевает значительные изменения. Однако, по данным Американской академии педиатрии, большинство подростков регулярно испытывают недостаток ночного отдыха: 73 процента тинейджеров спят меньше рекомендуемых восьми-девяти часов в сутки.

Проведенные исследования с участием детей подтвердили, что недостаток сна повышает риск развития проблем с поведением, психикой и плохой успеваемостью. Новая работа ученых из Университета Бригама Янга и детской больницы Цинциннати, опубликованная в журнале Sleep, показала, что хронический недосып также повышает риск увеличения веса и других кардиометаболических заболеваний у подростков. Все дело - в пищевых привычках старшеклассников, ведь они склонны потреблять нездоровую пищу, когда меньше спят.