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В КР работники таможенной службы отмечают профессиональный праздник

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане отмечается 30-летие таможенной службы Кыргызской Республики. 30 декабря, в Государственной таможенной службе прошло торжественное собрание в честь этой даты, а также в честь Дня работников таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

В мероприятии участие принял первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев. В своем выступлении Арзыбек Кожошев поздравил личный состав с наступающим профессиональным праздником - с днём работников таможенной службы, и отметил о значительной роли службы в обеспечении доходной части бюджета и экономической безопасности страны. Кроме этого, несколько сотрудников таможенной службы были награждены правительственными наградами.

Председатель таможенной службы Адилет Кубанычбеков, обращаясь к личному составу ведомства поздравил всех с профессиональным праздником и отметил, что 30 лет - это долгий путь, в котором таможенная служба проделала колоссальную работу и достигла больших успехов.

При этом Адилет Кубанычбеков особо подчеркнул, важность исполнения поставленных задач перед ГТС на 2022 год, в котором предстоит большая работа по переходу на цифровизацию, улучшению инфраструктуры пунктов пропуска, искоренение коррупционных схем и повышение кадрового потенциала.


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URL: https://www.vb.kg/411774
Теги:
праздник, таможня
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