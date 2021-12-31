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Президент РК Токаев подписал резонансный закон о вывесках на казахском

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Президент Казахстана подписал поправки по вопросам визуальной информации, которыми закрепляется необходимость использования казахского языка в рекламе и вывесках, сообщает сайт Акорды.

Согласно новому закону, изложение бланков и вывесок, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, меню, указатели и другая визуальная информация размещаются на государственном языке, при необходимости также на русском и (или) других языках, если иное не предусмотрено законодательными актами РК.

Ранее, согласно закону о языках, требовалось написание на государственном и русском языках, напоминает InformБЮРО.

22 декабря заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев в программе "Открытый диалог" заявил, что сегодня в наружной рекламе, на вывесках, в меню ресторанов казахский язык либо не используется, либо используется некорректно, допускаются ошибки.

"Сегодня у русского языка в наружном применении нет никаких проблем, а у казахского, к сожалению, есть. Никто не отменяет русский язык. Мы лишь делаем обязательным использование казахского языка. Нет никакой проблемы, если вывеска будет на двух или трёх языках", – отметил Абаев.

Кроме того, поправки, со слов чиновника, позволят привести в порядок топонимику. Названия населённых пунктов должны быть корректными и исторически обусловленными, подчеркнул он. Например, Үлгі ауылы нельзя переводить как село Примерное или село Ульга, местность сохранит своё казахское название. А посёлок Новоалексеевка на казахском будет Новоалексеевка ауылы, а не Жаңа Алексеевка ауылы. "Это привнесение порядка в топонимику и нормы языка", - заключил замглавы администрации президента.

Ведущий программы заметил, что законопроект вызвал резонанс в российских политических кругах, на что Абаев ответил, что информация о нем некоторыми российскими СМИ была подана "однобоко".

Государственным языком в Казахстане является казахский язык. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально используется русский язык.

Языковой вопрос в очередной раз начали активно обсуждать в республике в августе, когда блогер Куат Ахметов опубликовал на своем канале в YouTube серию видеозаписей с так называемыми "языковыми рейдами". Их участники проверяли использование казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Такие рейды проводились в Нур-Султане, Алма-Ате, Павлодаре, Уральске и других городах.

Позднее в Казахстане было вобуждено дело по статье 174 УК республики "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" по факту публикации данных видео, а Даурен Абаев назвал действия "языковых патрулей" "пещерным национализмом".

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/411791
Теги:
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
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