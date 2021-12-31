Ряд кыргызстанцев отмечены государственными наградами (список)

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О награждении государственными наградами Кыргызской Республики", об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, за существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала Кыргызской Республики, а также большие достижения в профессиональной деятельности, государственными наградами отмечены следующие граждане:

орденом "Манас" II степени:

Джумалиев Сардарбек – композитор, дирижер академического оркестра народных инструментов имени К. Орозова Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова;

Шестопал Виктор Арнольдович – скульптор;

орденом "Манас" III степени:

Абакиров Мелис – писатель;

Байзаков Шейшенбека Калильбекович – президент общественного объединения "Кыргызстанская секция международной полицейской академии", город Бишкек;

Борубаев Алтай Асылканович – академик, директор Института математики Национальной академии наук Кыргызской Республики;

Кожоналиев Кубатбек Азатович – начальник управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента Кыргызской Республики;

Намазбеков Мамбетакун – профессор Центра интегративного и практического обучения при Кыргызско-Российском Славянском университете имени Б.Н. Ельцина;

Субанов Мырзакан Усурканович – председатель общественного объединения "Республиканский совет ветеранов войны, Вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла";

орденом "Данакер"

Акматалиев Абдылдажан Амантурович – академик, директор Института языка и литературы имени

Ч. Айтматова Национальной академии наук Кыргызской Республики;

орденом "Данк":

Абдраков Кубанычбек Касмакунович – директор Иссык-Кульского филиала по курортно-рекреационным и туристическим комплексам Государственного проектного института градостроительства и архитектуры при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров Кыргызской Республики;

Долоталиева Дамира Темирбековна – председатель Центрального комитета профессионального союза работников торговли, общественного питания, потребкооперации и других форм предпринимательства Кыргызской Республики;

Козубеков Кубанычбек – преподаватель учебного отдела общества с ограниченной ответственностью "Манас тренинг центр", город Бишкек;

Малдыбаев Болотбек Абдыласович – профессор кафедры музыки факультета художественной культуры и образования Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева;

Сагымбаев Марат Акимович – директор Кыргызского научно-исследовательского института курортологии и восстановительного лечения при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;

Садыбакасова Гүлшайыр – директор Ошской областной филармонии имени Р. Абдыкадырова;

Сиротин Геннадий Павлович – начальник инструментального цеха государственного предприятия "Бишкекский штамповочный завод" при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;

почетное звание "Народный артист Кыргызской Республики" присваивается:

Джайчиевой Бегайым – режиссеру радиостанции "Кыргыз радиосу" Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Жумалиеву Турусбеку Канатбековичу – режиссеру, актеру, ведущему телекомпании "ТV-1 Ракета-Медиа";

Исакову Алымкулу Доорановичу – директору Алайского музыкального драматического театра имени Т. Ажибаева;

Кускакову Кайымбеку Казиевичу – солисту хора Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева;

Маматовой Кулбаре Казакбековне – главному хормейстеру высшей категории Камерного хора Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова;

Марусич Александре Евгеньевне – артистке высшей категории Государственного национального русского театра драмы имени Ч. Айтматова;

Молдоевой Гулшан Абыкаевне – ведущей телеканала "Маданият-Тарых-Тил" и радиостанции "Кыргыз радиосу" Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Муратову Исабеку Алибековичу – артисту академического оркестра народных инструментов имени

К. Орозова Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова;

Озубекову Асылбеку Абазовичу – директору Кыргызского национального академического драматического театра имени Т. Абдумомунова;

Таджибаеву Реджабаю – артисту Ошского государственного академического узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура;

Эркимбаеву Джолдошу Асановичу – артисту высшей категории Кыргызского государственного театра кукол имени М. Жангазиева;

"Народный писатель Кыргызской Республики" :

Жетимишову Суранчы – писателю, драматургу, сценаристу, члену общественного объединения "Национальный союз писателей Кыргызской Республики";

"Народный поэт Кыргызской Республики":

Дөлөеву Өмүрбеку – поэту, писателю;

Рысбаеву Жолочу Султановичу – поэту, сатирику, члену общественного объединения "Национальный союз писателей Кыргызской Республики";

"Народный художник Кыргызской Республики":

Жакыпову Жылкычы Турганбаевичу – художнику, преподавателю Кыргызского государственного художественного училища имени С.А. Чуйкова, члену общественного объединения "Союз художников Кыргызской Республики";

Сыдыкову Базарбеку Кимбилдиевичу - художнику-скульптору, члену общественного объединения "Союз художников Кыргызской Республики";

Турпанову Нарынкулу – художнику, члену общественного объединения "Союз художников Кыргызской Республики";

медалью "Эрдик":

Орузбаева Нурлана Аскарбековича – заведующего хозяйством – водителя Посольства Кыргызской Республики в Афганистане;

медалью "Данк":

Айбашов Ниязбек Тилебалдыевич – директор общества с ограниченной ответственностью "АНТ Профи", Ноокатский район, Ошская область;

Айдаров Эркинбек Бабашович – заместитель председателя общественного объединения "Совет ветеранов финансово-экономической и налоговой системы Кыргызской Республики", город Бишкек;

Акулуев Шабын Кемелович – начальник дорожно-эксплуатационного учреждения № 10 департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

Байгубатова Уулкан Жумашевна – председатель общественного объединения "Республиканский комитет солдатских матерей", город Бишкек;

Бородей Григорий Александрович – начальник производственного отдела золотоизвлекающей фабрики закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани";

Даниярова Айжамал Насыровна – доцент кафедры терапевтических дисциплин Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н. Ельцина;

Долматов Дмитрий Анатольевич – директор общества с ограниченной ответственностью "Tax&Business Low Consulting" (Тэкс & Бизнес Ло Консалтинг), город Бишкек;

Кадыров Ысмайыл – писатель, специалист группы по обеспечению деятельности администрации президента Кыргызской Республики отдела управления человеческими ресурсами управления делами президента Кыргызской Республики;

Кадырова Анаш – советник общественного объединения "АЛТАЙ-МАНАС-ТАЛАС", город Бишкек;

Калчаева Жайнагул Тологоновна – певица, главный специалист отдела народного творчества и культурно-досуговой деятельности Национального культурного центра;

Молдобаева Мария Сатаровна – заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней с курсом эндокринологии Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева;

Орозакунов Жолдошбек Абдыкадырович – водитель автомобиля вахтовки администрации рудника закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани";

Табалдиева Нуржамал Опошевна – артистка фольклорной группы "Эл ырчысы Эстебес" Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова;

Турдумамбетов Омурбек Токтосунович – помощник постоянного инженера отдела по строительному надзору и консультационным услугам государственного предприятия "Проектно-изыскательский институт "Кыргыздортранспроект" при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

Шарафидинов Маратбек – главный художник, ассистент художника-постановщика Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева;

"Заслуженный артист Кыргызской Республики":

Адракаеву Совету Оскомбаевичу – артисту фольклорно-этнографического ансамбля "Камбаркан" имени Ч. Исабаева Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова;

Арыкбаеву Замиру Асылбековичу – певцу, солисту фольклорного ансамбля "Кыргыз-Руху" управления культуры мэрии города Бишкек;

Бекбердиновой Джамиле Розалыевне – артистке академического оркестра народных инструментов имени К. Орозова Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова;

Досбаеву Топчубаю Жоробаевичу – актеру театра и кино, члену общественного объединения "Союз театральных деятелей Кыргызстана";

Кучербаевой Гулмире Жоробековне – артистке высшей категории Кыргызского национального академического драматического театра имени Т. Абдумомунова;

Серкебаеву Акылбеку Жакшылыковичу – учителю детской музыкальной школы села Каджи-Сай Тонского района Иссык-Кульской области;

Суймоналиеву Нурлану Шаршенкуловичу – солисту оперы, ведущему мастеру сцены Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени

А. Малдыбаева;

Тилегеновой Үмүт Эсенгуловне – солистке оперы Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева;

Халдаровой Гулнаре Имамидиновне – певице эстрады;

"Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики":

Алимбаеву Болоту Алымкуловичу – кинорежиссеру, кинооператору Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Т. Океева;

Алымбаеву Абдрахману Мырзагуловичу – поэту, заведующему отделом государственного учреждения "Национальная академия "Манас" и Чингиза Айтматова";

Асанкулову Осмонкулу – учителю Бишкекского музыкально-педагогического колледжа имени Т. Эрматова;

Асымовой Дамире Эсенгуловне – режиссеру высшей категории творческо-производственного объединения "Маалымат" Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Бубатаеву Олжобаю Токтосуновичу – комментатору государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики "ЭлТР";

Жумабекову Рысбаю Кырбаевичу – корреспонденту Джалал-Абадского областного медиацентра;

Зарлыкову Бактыбеку – телеоператору высшей категории Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Имамадиеву Бактыбеку – корреспонденту государственной официальной газеты "Эркин-Тоо";

Койчиевой Венере Сапарбековне – продюсеру Кыргызской службы Всемирной службы Би-Би-Си (BBC);

Кунакунову Марису – художнику, члену общественного объединения "Союз художников Кыргызской Республики";

Медерову Таиру Тураровичу – скульптору, члену общественного объединения "Союз художников Кыргызской Республики";

Нурматову Калдыбеку – доценту, заведующему кафедрой хорового дирижирования Кыргызского государственного университета культуры и искусств имени Б. Бейшеналиевой;

Омуровой Зайре Молдогазиевне – преподавателю по вокалу, председателю профсоюза Театрального училища при Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Т. Абдумомунова;

Оросулбаевой Асылбүбү Молдогазиевне – педагогу-хореографу классического танца Бишкекского хореографического училища имени Ч. Базарбаева;

Осмонову Жумабеку – режиссеру-постановщику Иссык-Кульского областного музыкально-драматического театра имени К. Жантошева;

Соурбаевой Сюите Оңолбековне – продюссеру телеканала "Ала-Тоо 24" Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Турдубаеву Талайбеку Абдразаковичу – доценту кафедры теории и методики начального образования факультета педагогики, психологии и физической культуры Ошского государственного университета;

Урмамбетову Догдурбаю Усеновичу – преподавателю Кыргызского государственного университета культуры и искусств имени Б. Бейшеналиевой, члену общественного объединения "Союз композиторов Кыргызской Республики";

Үмөтову Эрмеку Асановичу – генеральному директору Таласского областного государственного медиацентра;

Халиловой Хокуме Бахрам кызы – президенту общественного фонда "Turkel" (Туркел);

Шүкүралиевой Майрамбү Сүйүтбековне – доценту кафедры методики музыкального воспитания, теории и хорового дирижирования факультета искусства Ошского государственного университета;

"Заслуженный врач Кыргызской Республики":

Абдылдаевой Зайне Эсенкановне – доценту кафедры пропедевтики детских болезней Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева;

Алимкулову Адилбеку Адановичу – первому заместителю директора Ошской межобластной детской клинической больницы;

Арзиеву Исамамату – врачу-фтизиатру Джалал-Абадского областного центра борьбы с туберкулезом имени Р.Г. Бауэра;

Арыкбаевой Данакан Камаловне – заместителю директора Центра общеврачебной практики Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области;

Асаналиевой Бейшегуль – врачу-кардиологу Железнодорожной больницы, город Бишкек;

Аскарову Назарбеку – врачу-хирургу Центра общеврачебной практики Кеминского района Чуйской области;

Бекибаевой Касиетхан – акушеру-гинекологу Центра общеврачебной практики Алайского района Ошской области;

Жумалиевой Айчурек Осмонбековне – заведующей отделением гинекологии Таласской областной объединенной больницы имени Ч. Мамбетова;

Иванюк Людмиле Владимировне – акушеру-гинекологу Центра общеврачебной практики города Кызыл-Кия Баткенской области;

Кабаевой Динаре Джамалбековне – заведующей отделением острой респираторной патологии Национального центра материнства и детства при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;

Калжикееву Абдрасулу Мусатаевичу – заместителю директора Национального хирургического центра Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;

Касымовой Акылай Касымовне – врачу-рентгенологу областного центра семейной медицины города Каракол Иссык-Кульской области;

Койчукулову Досумбеку Джусуповичу – заведующему отделением хирургии Центра общеврачебной практики Сузакского района Джалал-Абадской области;

Кочконбаеву Асанали – заведующему отделением неврологии Центра общеврачебной практики имени М. Жунусова Кара-Кульджинского района Ошской области;

Кудайбердиеву Таалайбеку Зулпукаровичу – директору Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;

Мусаеву Жоомарту Салимжановичу – заведующему отделением детской травматологии-ортопедии Джалал-Абадской областной клинической больницы;

Мырзалиеву Молдалы Төлөновичу – директору Центра общеврачебной практики Таласского района Таласской области;

Оморовой Джумагул Асановне – заведующей отделением неврологии государственного учреждения "Клиническая больница" при Управлении делами Президента Кыргызской Республики;

Осмонову Маматисе – врачу-педиатру Центра общеврачебной практики "Самаркандек" Баткенской области;

Осмоновой Канышай Кочербаевне – семейному врачу группы семейных врачей села Новопавловка Центра общеврачебной практики Сокулукского района Чуйской области;

Саадакбаевой Гулжамал Джумамудуновне – врачу-педиатру, заведующей детским отделением государственного учреждения "Клиническая больница" при Управлении делами Президента Кыргызской Республики;

Сутеновой Анаркул Кояйовне – заведующей отделением патологии новорожденных и детской соматики Центра общеврачебной практики города Токмок Чуйской области;

Тобокаловой Сапарбу – заведующей курсом инфекционных болезней Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени С.Б. Даниярова;

Черикчиевой Кызылгул Барадиновне – руководителю группы семейных врачей № 9 Центра семейной медицины № 7 Первомайского района города Бишкек;

Чернецовой Галине Степановне – заведующей кафедрой урологии Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н. Ельцина;

Чокморовой Үмүткан Жусуповне – директору Республиканского центра "СПИД" Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;

Шаяхметову Искендеру Белековичу – директору Центра экстренной медицины города Бишкек;

"Заслуженный работник здравоохранения Кыргызской Республики":

Ниязалиевой Сейнеп Сабыржановне – главной медицинской сестре Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;

Өмүралиеву Сабыру – фельдшеру группы семейных врачей № 5 села Уч-Нура Центра общеврачебной практики Нарынского района Нарынской области;

Шамыркановой Бакытбюбю Мусилиновне – заведующей отделом оказания медицинской помощи и электронного здравоохранения городского управления здравоохранения мэрии города Бишкек;

"Заслуженный учитель Кыргызской Республики":

Асанову Курманбеку Абдышовичу – учителю физической культуры средней школы имени А. Арстанова Бакай-Атинского района Таласской области;

Ашырбаевой Халиме – учителю математики средней школы имени С. Айтматова города Баткен;

Байболотовой Турсунгул Джумадыловне – учителю истории Национальной школы-лицея инновационных технологий имени профессора А. Молдокулова, город Бишкек;

Каримову Жоошбаю – учителю истории, социальному педагогу средней школы имени М. Баетова Лейлекского района Баткенской области;

Мамаюсупову Омурзаку Шерановичу – учителю математики лицея-интерната "Ноокат билимканасы" Ноокатского района Джалал-Абадской области;

Тогузакову Канатбеку Баратбаевичу – учителю географии средней школы имени Жунуш уулу Жапара Джети-Огузского района Иссык-Кульской области;

Туратовой Бүүсаре Айтматовне – учителю истории средней школы имени Т. Садыкова Баткенского района Баткенской области;

Чыныбаевой Маше Маданбековне – пенсионеру, учителю-ветерану средней школы имени Ш. Бейшеналиева Ак-Талинского района Нарынской области;

"Заслуженный работник образования Кыргызской Республики":

Абылкасымовой Гулмире Мамытовне – начальнику управления высшего и среднего профессионального образования Министерства образования и науки Кыргызской Республики;

Алымбекову Кенешбеку Асанкожоевичу – заведующему кафедрой товароведения, товарной экспертизы и ресторанного бизнеса Кыргызского экономического университета имени М. Рыскулбекова;

Турганбаеву Токомбаю – методисту Джалал-Абадского областного методического центра образования;

Усенову Тынычбеку Жумабековичу – заведующему отделом образования Сузакского района Джалал-Абадской области Министерства образования и науки Кыргызской Республики;

"Заслуженный экономист Кыргызской Республики":

Айдарову Салайдину Абдираевичу – депутату VI созыва Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Асаналиевой Гулай Асанбековне – главному специалисту управления финансового планирования Министерства финансов Кыргызской Республики;

"Заслуженный строитель Кыргызской Республики"

Осерову Ибрагиму Кадировичу – постоянному инженеру отдела по строительному надзору и консультационным услугам государственного предприятия "Проектно-изыскательский институт "Кыргыздортранспроект" при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

"Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики":

Зулпукарову Капару – профессору кафедры русского и сопоставительного языкознания Ошского государственного университета, директора Центра лингвистических исследований;

Шаршееву Каныбеку – главному научному работнику лаборатории кристаллофизики и радиометрии Института физики имени Ж. Жеенбаева Национальной академии наук Кыргызской Республики;

"Заслуженный работник государственной службы Кыргызской Республики":

Абдымамытову Батырбеку Садыковичу – начальнику Кочкорского районного управления труда и социального развития Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики;

Бейшенкулову Болоту Таштановичу – специалисту по коммуникациям проекта "Улучшение сельского водоснабжения и санитарии" Агентства развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики;

Керимову Памирбеку Насыранбековичу – государственному инспектору отдела организационной работы и взаимодействия с регионами управления по подготовке решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики;

Надырбековой Салый Жанузаковне – ветерану Таможенной службы Кыргызской Республики, полковнику таможенной службы;

Садыковой Свете – заведующей сектором по предупреждению коррупции Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;

Токоеву Абдикалилу Токоевичу – заведующему отделом правового обеспечения управления права Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики;

"Заслуженный работник местного самоуправления Кыргызской Республики"

Керимбаевой Джыпар Абдыралиевне – главному специалисту отдела организационных работ Бишкекского городского кенеша;

"Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики"

Изабекову Калибаю – наладчику автоматических роторных линий государственного предприятия "Бишкекский штамповочный завод" при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;

почетное звание

"Заслуженный работник связи Кыргызской Республики"

Кочконову Бекмамату Турдалиевичу – техническому директору Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики "ЭлТР";

почетное звание

"Заслуженный работник сельского хозяйства

Кыргызской Республики":

Бокушову Тазабеку Омуржановичу – главному инспектору пограничного ветеринарного контрольного пункта "Ак-Жол" Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики;

Иманову Канату Элбековичу – ведущему научному сотруднику отдела разведения и селекции овец и коз Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики;

почетное звание

"Заслуженный работник сферы обслуживания населения

Кыргызской Республики":

Мусабаеву Нурбеку – ведущему специалисту отдела профориентации и молодежной политики Бишкекского городского управления по содействию занятости Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики;

Такырбашевой Гүлбарчын Шаршенкуловне – председателю общественного объединения "Социальная деревня "Манас";

почетное звание

"Заслуженный работник физической культуры и спорта

Кыргызской Республики"

Оморканову Анварбеку Насыбековичу – президенту Федерации хоккея Кыргызской Республики, вице-президенту Национального олимпийского комитета;

наградить Почетной грамотой Кыргызской Республики:

Абакирова Илисбека Чокаевича

– директора общества с ограниченной ответственностью "Транс Ойл Сервис", Тонский район, Иссык-Кульская область;

Абдрасулова Казакбая Кутузовича – учителя русского языка и литературы Панфиловской заочной средней школы Чуйской области;

Адаханова Дооронбека Адахановича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью "МедиаХолдинг "Пирамида", город Бишкек;

Айсаева Жусупа Осмоновича – исполняющего обязанности доцента кафедры традиционной музыки и народных инструментов Кыргызской национальной консерватории имени

К. Молдобасанова;

Айталиева Анарбека Тагайматовича – артиста высшей категории Кыргызского государственного цирка имени А. Изибаева;

Айткулова Дөөлөтбека Кайымовича – учителя русского языка и литературы средней школы имени М. Абакирова Кара-Кульджинского района Ошской области;

Акматкулова Момунбека Астаркуловича – художника частной галереи

"Галерея М", члена общественного объединения "Союз художников Кыргызской Республики";

Акматова Кармышалы Раимовича

– пенсионера, мастера спорта СССР по вольной борьбе;

Алимбекова Мусу Шаршеналиевича – доцента кафедры предпринимательского и процессуального права юридического факультета Кыргызского национального университета

имени Ж. Баласагына;

Аманканову Бегайым Халиловну – директора Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Архивной службы агентства при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики;

Ананьеву Антонину Александровну – главного специалиста общего отдела Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Анисимову Людмилу Ивановну – главного специалиста по планированию государственного предприятия "Бишкекский штамповочный завод" при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;

Апазова Жыргалбека – поэта, журналиста;

Апсаматова Улукбека Аскатбековича – помощника Государственного секретаря Кыргызской Республики;

Атаканову Гулжамал Туралиевну – киноактрису, артистку сатиры, ведущую;

Атакулову Мерим Абдыкеримовну – заведующую отделом магистратуры Ошского технологического университета;

Ахметова Белека Куватовича – заведующего сектором анализа и прогнозирования секретариата Совета безопасности Кыргызской Республики;

Бакирова Мамасадыка Сабировича – депутата VI созыва Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Бактиярова Алмазбека Тынарбековича – начальника отдела гражданской защиты управления – заместителя начальника управления по Чуйской области Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

Бегалиева Мурзабека Акимовича – генерального директора открытого акционерного общества "Лизинговая компания "Кыргызайылтехсервис";

Бейшекеева Эдила Курманбековича – инженера по водоснабжению муниципального предприятия

"Таза суу" города Талас;

Гулматову Гульбарахан Абдурахмановну – социального педагога, учителя английского языка школы-гимназии

№ 37 имени М. Нияза Кадамджайского района Баткенской области;

Давузову-Абдыраимову Софиян Севазовну – руководителя театрального и хорового коллективов;

Донбаеву Нурайым Чыныбековну – директора общеобразовательной средней школы имени Шаршенбая Бакай-Атинского района Таласской области;

Жолдошову Жамилу Колдошовну – заведующую отделом по кыргызскому языку и литературы Джалал-Абадского областного методического центра образования;

Жумашову Назгуль Кубанычбековну – заведующую отделением медицинской реабилитации Национального центра охраны материнства и детства при Министерстве здравохранения Кыргызской Республики;

Жунушова Рысбека Өмүрбековича – преподавателя кафедры оркестрового дирижирования Кыргызского государственного университета культуры и искусств имени

Б. Бейшеналиевой;

Жээналиеву Гулнару Маратовну – заведующую инфекционным отделением Джалал-Абадской областной клинической больницы, главного инфекциониста

Джалал-Абадской области;

Ибраимову Джипару Эсенжановну – режиссера-постановщика, концертмейстера по вокалу Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева;

Исаева Бакбура Маметовича – заведуюшего отделом материально-технического обеспечения Управления делами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Ишеналиеву Аиду Огобековну – начальника отдела языковой политики и организационной работы Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики;

Каленову Айчүрөк – учителя физики средней школы имени К. Мамбеталиева Ат-Башинского района Нарынской области;

Капалбаева Октября Эркиновича – эксперта отдела исследований, разработки политики и реализации реформ управления политических и экономических исследований Администрации Президента Кыргызской Республики;

Карагулова Таланта Кубанычбековича – сценариста, ведущего телепроекта "Сармерден Кыз-Жигит" Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Квас Екатерину Семеновну

– уборщика общественных территорий Первомайского участка муниципального предприятия "Тазалык";

Копоева Нурдөөлөта Азисовича – актера высшей категории государственного молодежного театра "Учур";

Курманалиева Руслана Сейитбековича – артиста высшей категории Кыргызского государственного театра молодежи и юного зрителя имени

Б. Кыдыкеевой;

Кырбашова Асамата Токоевича – артиста Кыргызского государственного академического симфонического оркестра имени

А. Джумахматова Кыргызской национальной филармонии имени

Т. Сатылганова;

Луговую Светлану Александровну

– поэта, детского писателя;

Маккамова Каламбека – артиста Баткенского областного музыкально-драматического театра имени А. Жайнакова;

Маматову Салыйму Казакбековну – солистку оперы, ведущего мастера сцены, инспектора оперной труппы Кыргызского национального ордена В.И. Ленина академического тетра оперы и балета имени А. Малдыбаева;

Мамырбаева Каная Абдыракуновича – главного специалиста отдела координации работ по техническим регламентам, стандартам и обеспечения единства измерений управления технического регулирования и метрологии Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики;

Маткеримова Султанбека Ашырбековича – председателя племенной фермы "Ашырбек-Ата", Ысык-Атинский район, Чуйская область;

Матраимову Аптовхан Кудайбергеновну – старшую медицинскую сестру группы семейных врачей № 26 Центра общеврачебной практики Кадамджайского района Баткенской области;

Мендебаирова Кенжекула Ибрагимовича – артиста Нарынского государственного областного академического музыкально-драматического театра имени

М. Рыскулова;

Минбаева Эркенбека Гыламовича – врача-хирурга, заведующего операционным отделом Центра общеврачебной практики города Кызыл-Кия Баткенской области;

Мокеева Тынчтыка Мелисовича – менеджера горного производства горно-производственного управления закрытого акционерного общества

"Кумтор Голд Компани";

Молдошева Адылбека – профессора кафедры химии и технологии ее преподавания Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева;

Мукашева Керимкула Туратовича – водителя государственного учреждения "Автотранспортное предприятие" при Управлении делами Президента Кыргызской Республики;

Мурзакматова Тукеша – врача-рентгенолога Центра общеврачебной практики

Ак-Талинского района Нарынской области;

Нургазиева Маратбека Бекишовича – наладчика автоматических роторных линий государственного предприятия "Бишкекский штамповочный завод" при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;

Ормонову Азизакан Исаевну – врача отделения нейрохирургии Ошской межобластной объединенной клинической больницы;

Орозбаеву Давлаткан Тагайевну

– уборщика общественных территорий Ленинского участка муниципального предприятия "Тазалык";

Осмонкулову Гулгакы Увалиевну – учителя английского языка, психолога Таласского областного лицея-комплекса иностранных языков;

Осмонова Ису – доцента кафедры естественных наук Иссык-Кульского государственного университета имени К. Тыныстанова;

Сабирову Барнахан Азатовну – пресс-секретаря Омбудсмена Кыргызской Республики;

Сагынбаева Садырбека Айыпжановича – художественного руководителя театра "Аян";

Самакову Толкун Калмурзаевну – директора детского сада "Бакыт" Московского района Чуйской области;

Сатыбалдиеву Айгуль Курмамбековну – главного редактора Национального филиала в Кыргызской Республике закрытого акционерного общества "Межгосударственная телерадиокомпания "Мир";

Сатылганову Асылкан Абыковну – учителя математики инновационной школы-гимназии № 10 имени

А.С. Макаренко города Кара-Балта Чуйской области;

Султангазиеву Анархан – учителя математики средней школы имени Байымбета Ак-Талинского района Нарынской области;

Султанова Тынчылыка Токтобаевича – корреспондента Нарынского областного медиацентра по

Ат-Башинскому району;

Султанову Лимакан Осмонкуловну – заведующую отделом расходов Центрального казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики;

Темирбаева Абибиллу Акматалиевича – директора Уч-Коргонского лесного хозяйства Кадамджайского района Баткенской области;

Токтобекову Асем Каримовну

– певицу эстрады, актрису Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Т. Океева;

Толмачеву Инну Ивановну – старшего преподавателя Кыргызской национальной консерватории имени

К. Молдобасанова;

Тулобердиеву Дамиру Мукашевну – заведующую отделом стимулирования творческих инициатив Государственного фонда интеллектуальной собственности при Государственном агентстве интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики;

Туманову Бурулуш Шамшиевну – директора Токмокского смешанного психоневрологического социального стационарного учреждения № 2 при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики;

Туржанову Күлүмкан Субаналиевну – медсестру Копуро-Базарской участковой больницы Центра общеврачебной практики Таласского района Таласской области;

Уланова Азамата – актера, художественного руководителя творческой киношколы "Way Studio";

Шабданбекова Жеңишбека Тураровича – заведующего отделом управления государственным имуществом Управления делами Президента Кыргызской Республики;

Шабданбекова Кумара – директора закрытого акционерного общества "Ак-Кула", Манасский район, Таласская область;

Шабданова Бакытбека Касмалиевича – начальника управления технического регулирования и метрологии Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики;

Шакирову Нурийпу – семейного врача села Тоголок Молдо группы семейных врачей № 7 Центра общеврачебной практики Ак-Талинского района Нарынской области;

Шаршеева Бакыта Октябровича – председателя правления – генерального директора открытого акционерного общества "Международный аэропорт" Манас";

Шаршенову Назиру Солтоевну

– певицу, артистку сатиры, ведущую;

Шергазиева Уранбека Адиевича – проректора по науке Кыргызского национального аграрного университета имени К.И. Скрябина;

Шорохову Тажинсу Орозбаевну – семейного врача группы семейных врачей № 5 Баткенского областного центра семейных врачей;

Ырысбекова Акылбека Саткынбековича

– водителя по вывозу твердо-бытовых отходов Свердловского участка муниципального предприятия "Тазалык";

Эрназарову Алтынкыз Абдылкалиловну – акушера-гинеколога родильного дома Джалал-Абадской областной клинической больницы;

Эсенбаеву Сайрагүл Осмоновну – артиста Государственного национального русского драматического театра имени

Ч. Айтматова, члена общественного объединения "Союз театральных деятелей Кыргызстана";

Юнусова Абдужалила Мажитовича – главного тренера национальной сборной команды Кыргызской Республики по дзюдо;

Общество с ограниченной ответственностью "Каганат инвест";

Общество с ограниченной ответственностью "СМА Групп".