Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 95.52 - 96.72

Ряд кыргызстанцев отмечены государственными наградами (список)

218  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О награждении государственными наградами Кыргызской Республики", об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, за существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала Кыргызской Республики, а также большие достижения в профессиональной деятельности, государственными наградами отмечены следующие граждане:

орденом "Манас" II степени:

Джумалиев Сардарбек – композитор, дирижер академического оркестра народных инструментов имени К. Орозова Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова;

Шестопал Виктор Арнольдович – скульптор;

орденом "Манас" III степени:

Абакиров Мелис – писатель;

Байзаков Шейшенбека Калильбекович – президент общественного объединения "Кыргызстанская секция международной полицейской академии", город Бишкек;

Борубаев Алтай Асылканович – академик, директор Института математики Национальной академии наук Кыргызской Республики;

Кожоналиев Кубатбек Азатович – начальник управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента Кыргызской Республики;

Намазбеков Мамбетакун – профессор Центра интегративного и практического обучения при Кыргызско-Российском Славянском университете имени Б.Н. Ельцина;

Субанов Мырзакан Усурканович – председатель общественного объединения "Республиканский совет ветеранов войны, Вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла";

орденом "Данакер"

Акматалиев Абдылдажан Амантурович – академик, директор Института языка и литературы имени

Ч. Айтматова Национальной академии наук Кыргызской Республики;

орденом "Данк":

Абдраков Кубанычбек Касмакунович – директор Иссык-Кульского филиала по курортно-рекреационным и туристическим комплексам Государственного проектного института градостроительства и архитектуры при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров Кыргызской Республики;

Долоталиева Дамира Темирбековна – председатель Центрального комитета профессионального союза работников торговли, общественного питания, потребкооперации и других форм предпринимательства Кыргызской Республики;

Козубеков Кубанычбек – преподаватель учебного отдела общества с ограниченной ответственностью "Манас тренинг центр", город Бишкек;

Малдыбаев Болотбек Абдыласович – профессор кафедры музыки факультета художественной культуры и образования Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева;

Сагымбаев Марат Акимович – директор Кыргызского научно-исследовательского института курортологии и восстановительного лечения при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;

Садыбакасова Гүлшайыр – директор Ошской областной филармонии имени Р. Абдыкадырова;

Сиротин Геннадий Павлович – начальник инструментального цеха государственного предприятия "Бишкекский штамповочный завод" при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;

почетное звание "Народный артист Кыргызской Республики" присваивается:

Джайчиевой Бегайым – режиссеру радиостанции "Кыргыз радиосу" Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Жумалиеву Турусбеку Канатбековичу – режиссеру, актеру, ведущему телекомпании "ТV-1 Ракета-Медиа";

Исакову Алымкулу Доорановичу – директору Алайского музыкального драматического театра имени Т. Ажибаева;

Кускакову Кайымбеку Казиевичу – солисту хора Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева;

Маматовой Кулбаре Казакбековне – главному хормейстеру высшей категории Камерного хора Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова;

Марусич Александре Евгеньевне – артистке высшей категории Государственного национального русского театра драмы имени Ч. Айтматова;

Молдоевой Гулшан Абыкаевне – ведущей телеканала "Маданият-Тарых-Тил" и радиостанции "Кыргыз радиосу" Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Муратову Исабеку Алибековичу – артисту академического оркестра народных инструментов имени

К. Орозова Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова;

Озубекову Асылбеку Абазовичу – директору Кыргызского национального академического драматического театра имени Т. Абдумомунова;

Таджибаеву Реджабаю – артисту Ошского государственного академического узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура;

Эркимбаеву Джолдошу Асановичу – артисту высшей категории Кыргызского государственного театра кукол имени М. Жангазиева;

"Народный писатель Кыргызской Республики" :

Жетимишову Суранчы – писателю, драматургу, сценаристу, члену общественного объединения "Национальный союз писателей Кыргызской Республики";

"Народный поэт Кыргызской Республики":

Дөлөеву Өмүрбеку – поэту, писателю;

Рысбаеву Жолочу Султановичу – поэту, сатирику, члену общественного объединения "Национальный союз писателей Кыргызской Республики";

"Народный художник Кыргызской Республики":

Жакыпову Жылкычы Турганбаевичу – художнику, преподавателю Кыргызского государственного художественного училища имени С.А. Чуйкова, члену общественного объединения "Союз художников Кыргызской Республики";

Сыдыкову Базарбеку Кимбилдиевичу - художнику-скульптору, члену общественного объединения "Союз художников Кыргызской Республики";

Турпанову Нарынкулу – художнику, члену общественного объединения "Союз художников Кыргызской Республики";

медалью "Эрдик":

Орузбаева Нурлана Аскарбековича – заведующего хозяйством – водителя Посольства Кыргызской Республики в Афганистане;

медалью "Данк":

Айбашов Ниязбек Тилебалдыевич – директор общества с ограниченной ответственностью "АНТ Профи", Ноокатский район, Ошская область;

Айдаров Эркинбек Бабашович – заместитель председателя общественного объединения "Совет ветеранов финансово-экономической и налоговой системы Кыргызской Республики", город Бишкек;

Акулуев Шабын Кемелович – начальник дорожно-эксплуатационного учреждения № 10 департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

Байгубатова Уулкан Жумашевна – председатель общественного объединения "Республиканский комитет солдатских матерей", город Бишкек;

Бородей Григорий Александрович – начальник производственного отдела золотоизвлекающей фабрики закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани";

Даниярова Айжамал Насыровна – доцент кафедры терапевтических дисциплин Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н. Ельцина;

Долматов Дмитрий Анатольевич – директор общества с ограниченной ответственностью "Tax&Business Low Consulting" (Тэкс & Бизнес Ло Консалтинг), город Бишкек;

Кадыров Ысмайыл – писатель, специалист группы по обеспечению деятельности администрации президента Кыргызской Республики отдела управления человеческими ресурсами управления делами президента Кыргызской Республики;

Кадырова Анаш – советник общественного объединения "АЛТАЙ-МАНАС-ТАЛАС", город Бишкек;

Калчаева Жайнагул Тологоновна – певица, главный специалист отдела народного творчества и культурно-досуговой деятельности Национального культурного центра;

Молдобаева Мария Сатаровна – заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней с курсом эндокринологии Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева;

Орозакунов Жолдошбек Абдыкадырович – водитель автомобиля вахтовки администрации рудника закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани";

Табалдиева Нуржамал Опошевна – артистка фольклорной группы "Эл ырчысы Эстебес" Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова;

Турдумамбетов Омурбек Токтосунович – помощник постоянного инженера отдела по строительному надзору и консультационным услугам государственного предприятия "Проектно-изыскательский институт "Кыргыздортранспроект" при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

Шарафидинов Маратбек – главный художник, ассистент художника-постановщика Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева;

"Заслуженный артист Кыргызской Республики":

Адракаеву Совету Оскомбаевичу – артисту фольклорно-этнографического ансамбля "Камбаркан" имени Ч. Исабаева Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова;

Арыкбаеву Замиру Асылбековичу – певцу, солисту фольклорного ансамбля "Кыргыз-Руху" управления культуры мэрии города Бишкек;

Бекбердиновой Джамиле Розалыевне – артистке академического оркестра народных инструментов имени К. Орозова Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова;

Досбаеву Топчубаю Жоробаевичу – актеру театра и кино, члену общественного объединения "Союз театральных деятелей Кыргызстана";

Кучербаевой Гулмире Жоробековне – артистке высшей категории Кыргызского национального академического драматического театра имени Т. Абдумомунова;

Серкебаеву Акылбеку Жакшылыковичу – учителю детской музыкальной школы села Каджи-Сай Тонского района Иссык-Кульской области;

Суймоналиеву Нурлану Шаршенкуловичу – солисту оперы, ведущему мастеру сцены Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени

А. Малдыбаева;

Тилегеновой Үмүт Эсенгуловне – солистке оперы Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева;

Халдаровой Гулнаре Имамидиновне – певице эстрады;

"Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики":

Алимбаеву Болоту Алымкуловичу – кинорежиссеру, кинооператору Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Т. Океева;

Алымбаеву Абдрахману Мырзагуловичу – поэту, заведующему отделом государственного учреждения "Национальная академия "Манас" и Чингиза Айтматова";

Асанкулову Осмонкулу – учителю Бишкекского музыкально-педагогического колледжа имени Т. Эрматова;

Асымовой Дамире Эсенгуловне – режиссеру высшей категории творческо-производственного объединения "Маалымат" Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Бубатаеву Олжобаю Токтосуновичу – комментатору государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики "ЭлТР";

Жумабекову Рысбаю Кырбаевичу – корреспонденту Джалал-Абадского областного медиацентра;

Зарлыкову Бактыбеку – телеоператору высшей категории Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Имамадиеву Бактыбеку – корреспонденту государственной официальной газеты "Эркин-Тоо";

Койчиевой Венере Сапарбековне – продюсеру Кыргызской службы Всемирной службы Би-Би-Си (BBC);

Кунакунову Марису – художнику, члену общественного объединения "Союз художников Кыргызской Республики";

Медерову Таиру Тураровичу – скульптору, члену общественного объединения "Союз художников Кыргызской Республики";

Нурматову Калдыбеку – доценту, заведующему кафедрой хорового дирижирования Кыргызского государственного университета культуры и искусств имени Б. Бейшеналиевой;

Омуровой Зайре Молдогазиевне – преподавателю по вокалу, председателю профсоюза Театрального училища при Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Т. Абдумомунова;

Оросулбаевой Асылбүбү Молдогазиевне – педагогу-хореографу классического танца Бишкекского хореографического училища имени Ч. Базарбаева;

Осмонову Жумабеку – режиссеру-постановщику Иссык-Кульского областного музыкально-драматического театра имени К. Жантошева;

Соурбаевой Сюите Оңолбековне – продюссеру телеканала "Ала-Тоо 24" Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Турдубаеву Талайбеку Абдразаковичу – доценту кафедры теории и методики начального образования факультета педагогики, психологии и физической культуры Ошского государственного университета;

Урмамбетову Догдурбаю Усеновичу – преподавателю Кыргызского государственного университета культуры и искусств имени Б. Бейшеналиевой, члену общественного объединения "Союз композиторов Кыргызской Республики";

Үмөтову Эрмеку Асановичу – генеральному директору Таласского областного государственного медиацентра;

Халиловой Хокуме Бахрам кызы – президенту общественного фонда "Turkel" (Туркел);

Шүкүралиевой Майрамбү Сүйүтбековне – доценту кафедры методики музыкального воспитания, теории и хорового дирижирования факультета искусства Ошского государственного университета;

"Заслуженный врач Кыргызской Республики":

Абдылдаевой Зайне Эсенкановне – доценту кафедры пропедевтики детских болезней Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева;

Алимкулову Адилбеку Адановичу – первому заместителю директора Ошской межобластной детской клинической больницы;

Арзиеву Исамамату – врачу-фтизиатру Джалал-Абадского областного центра борьбы с туберкулезом имени Р.Г. Бауэра;

Арыкбаевой Данакан Камаловне – заместителю директора Центра общеврачебной практики Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области;

Асаналиевой Бейшегуль – врачу-кардиологу Железнодорожной больницы, город Бишкек;

Аскарову Назарбеку – врачу-хирургу Центра общеврачебной практики Кеминского района Чуйской области;

Бекибаевой Касиетхан – акушеру-гинекологу Центра общеврачебной практики Алайского района Ошской области;

Жумалиевой Айчурек Осмонбековне – заведующей отделением гинекологии Таласской областной объединенной больницы имени Ч. Мамбетова;

Иванюк Людмиле Владимировне – акушеру-гинекологу Центра общеврачебной практики города Кызыл-Кия Баткенской области;

Кабаевой Динаре Джамалбековне – заведующей отделением острой респираторной патологии Национального центра материнства и детства при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;

Калжикееву Абдрасулу Мусатаевичу – заместителю директора Национального хирургического центра Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;

Касымовой Акылай Касымовне – врачу-рентгенологу областного центра семейной медицины города Каракол Иссык-Кульской области;

Койчукулову Досумбеку Джусуповичу – заведующему отделением хирургии Центра общеврачебной практики Сузакского района Джалал-Абадской области;

Кочконбаеву Асанали – заведующему отделением неврологии Центра общеврачебной практики имени М. Жунусова Кара-Кульджинского района Ошской области;

Кудайбердиеву Таалайбеку Зулпукаровичу – директору Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;

Мусаеву Жоомарту Салимжановичу – заведующему отделением детской травматологии-ортопедии Джалал-Абадской областной клинической больницы;

Мырзалиеву Молдалы Төлөновичу – директору Центра общеврачебной практики Таласского района Таласской области;

Оморовой Джумагул Асановне – заведующей отделением неврологии государственного учреждения "Клиническая больница" при Управлении делами Президента Кыргызской Республики;

Осмонову Маматисе – врачу-педиатру Центра общеврачебной практики "Самаркандек" Баткенской области;

Осмоновой Канышай Кочербаевне – семейному врачу группы семейных врачей села Новопавловка Центра общеврачебной практики Сокулукского района Чуйской области;

Саадакбаевой Гулжамал Джумамудуновне – врачу-педиатру, заведующей детским отделением государственного учреждения "Клиническая больница" при Управлении делами Президента Кыргызской Республики;

Сутеновой Анаркул Кояйовне – заведующей отделением патологии новорожденных и детской соматики Центра общеврачебной практики города Токмок Чуйской области;

Тобокаловой Сапарбу – заведующей курсом инфекционных болезней Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени С.Б. Даниярова;

Черикчиевой Кызылгул Барадиновне – руководителю группы семейных врачей № 9 Центра семейной медицины № 7 Первомайского района города Бишкек;

Чернецовой Галине Степановне – заведующей кафедрой урологии Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н. Ельцина;

Чокморовой Үмүткан Жусуповне – директору Республиканского центра "СПИД" Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;

Шаяхметову Искендеру Белековичу – директору Центра экстренной медицины города Бишкек;

"Заслуженный работник здравоохранения Кыргызской Республики":

Ниязалиевой Сейнеп Сабыржановне – главной медицинской сестре Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;

Өмүралиеву Сабыру – фельдшеру группы семейных врачей № 5 села Уч-Нура Центра общеврачебной практики Нарынского района Нарынской области;

Шамыркановой Бакытбюбю Мусилиновне – заведующей отделом оказания медицинской помощи и электронного здравоохранения городского управления здравоохранения мэрии города Бишкек;

"Заслуженный учитель Кыргызской Республики":

Асанову Курманбеку Абдышовичу – учителю физической культуры средней школы имени А. Арстанова Бакай-Атинского района Таласской области;

Ашырбаевой Халиме – учителю математики средней школы имени С. Айтматова города Баткен;

Байболотовой Турсунгул Джумадыловне – учителю истории Национальной школы-лицея инновационных технологий имени профессора А. Молдокулова, город Бишкек;

Каримову Жоошбаю – учителю истории, социальному педагогу средней школы имени М. Баетова Лейлекского района Баткенской области;

Мамаюсупову Омурзаку Шерановичу – учителю математики лицея-интерната "Ноокат билимканасы" Ноокатского района Джалал-Абадской области;

Тогузакову Канатбеку Баратбаевичу – учителю географии средней школы имени Жунуш уулу Жапара Джети-Огузского района Иссык-Кульской области;

Туратовой Бүүсаре Айтматовне – учителю истории средней школы имени Т. Садыкова Баткенского района Баткенской области;

Чыныбаевой Маше Маданбековне – пенсионеру, учителю-ветерану средней школы имени Ш. Бейшеналиева Ак-Талинского района Нарынской области;

"Заслуженный работник образования Кыргызской Республики":

Абылкасымовой Гулмире Мамытовне – начальнику управления высшего и среднего профессионального образования Министерства образования и науки Кыргызской Республики;

Алымбекову Кенешбеку Асанкожоевичу – заведующему кафедрой товароведения, товарной экспертизы и ресторанного бизнеса Кыргызского экономического университета имени М. Рыскулбекова;

Турганбаеву Токомбаю – методисту Джалал-Абадского областного методического центра образования;

Усенову Тынычбеку Жумабековичу – заведующему отделом образования Сузакского района Джалал-Абадской области Министерства образования и науки Кыргызской Республики;

"Заслуженный экономист Кыргызской Республики":

Айдарову Салайдину Абдираевичу – депутату VI созыва Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Асаналиевой Гулай Асанбековне – главному специалисту управления финансового планирования Министерства финансов Кыргызской Республики;

"Заслуженный строитель Кыргызской Республики"

Осерову Ибрагиму Кадировичу – постоянному инженеру отдела по строительному надзору и консультационным услугам государственного предприятия "Проектно-изыскательский институт "Кыргыздортранспроект" при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

"Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики":

Зулпукарову Капару – профессору кафедры русского и сопоставительного языкознания Ошского государственного университета, директора Центра лингвистических исследований;

Шаршееву Каныбеку – главному научному работнику лаборатории кристаллофизики и радиометрии Института физики имени Ж. Жеенбаева Национальной академии наук Кыргызской Республики;

"Заслуженный работник государственной службы Кыргызской Республики":

Абдымамытову Батырбеку Садыковичу – начальнику Кочкорского районного управления труда и социального развития Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики;

Бейшенкулову Болоту Таштановичу – специалисту по коммуникациям проекта "Улучшение сельского водоснабжения и санитарии" Агентства развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики;

Керимову Памирбеку Насыранбековичу – государственному инспектору отдела организационной работы и взаимодействия с регионами управления по подготовке решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики;

Надырбековой Салый Жанузаковне – ветерану Таможенной службы Кыргызской Республики, полковнику таможенной службы;

Садыковой Свете – заведующей сектором по предупреждению коррупции Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;

Токоеву Абдикалилу Токоевичу – заведующему отделом правового обеспечения управления права Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики;

"Заслуженный работник местного самоуправления Кыргызской Республики"

Керимбаевой Джыпар Абдыралиевне – главному специалисту отдела организационных работ Бишкекского городского кенеша;

"Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики"

Изабекову Калибаю – наладчику автоматических роторных линий государственного предприятия "Бишкекский штамповочный завод" при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;

почетное звание

"Заслуженный работник связи Кыргызской Республики"

Кочконову Бекмамату Турдалиевичу – техническому директору Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики "ЭлТР";

почетное звание

"Заслуженный работник сельского хозяйства

Кыргызской Республики":

Бокушову Тазабеку Омуржановичу – главному инспектору пограничного ветеринарного контрольного пункта "Ак-Жол" Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики;

Иманову Канату Элбековичу – ведущему научному сотруднику отдела разведения и селекции овец и коз Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики;

почетное звание

"Заслуженный работник сферы обслуживания населения

Кыргызской Республики":

Мусабаеву Нурбеку – ведущему специалисту отдела профориентации и молодежной политики Бишкекского городского управления по содействию занятости Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики;

Такырбашевой Гүлбарчын Шаршенкуловне – председателю общественного объединения "Социальная деревня "Манас";

почетное звание

"Заслуженный работник физической культуры и спорта

Кыргызской Республики"

Оморканову Анварбеку Насыбековичу – президенту Федерации хоккея Кыргызской Республики, вице-президенту Национального олимпийского комитета;

наградить Почетной грамотой Кыргызской Республики:

Абакирова Илисбека Чокаевича

– директора общества с ограниченной ответственностью "Транс Ойл Сервис", Тонский район, Иссык-Кульская область;

Абдрасулова Казакбая Кутузовича – учителя русского языка и литературы Панфиловской заочной средней школы Чуйской области;

Адаханова Дооронбека Адахановича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью "МедиаХолдинг "Пирамида", город Бишкек;

Айсаева Жусупа Осмоновича – исполняющего обязанности доцента кафедры традиционной музыки и народных инструментов Кыргызской национальной консерватории имени

К. Молдобасанова;

Айталиева Анарбека Тагайматовича – артиста высшей категории Кыргызского государственного цирка имени А. Изибаева;

Айткулова Дөөлөтбека Кайымовича – учителя русского языка и литературы средней школы имени М. Абакирова Кара-Кульджинского района Ошской области;

Акматкулова Момунбека Астаркуловича – художника частной галереи

"Галерея М", члена общественного объединения "Союз художников Кыргызской Республики";

Акматова Кармышалы Раимовича

– пенсионера, мастера спорта СССР по вольной борьбе;

Алимбекова Мусу Шаршеналиевича – доцента кафедры предпринимательского и процессуального права юридического факультета Кыргызского национального университета

имени Ж. Баласагына;

Аманканову Бегайым Халиловну – директора Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Архивной службы агентства при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики;

Ананьеву Антонину Александровну – главного специалиста общего отдела Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Анисимову Людмилу Ивановну – главного специалиста по планированию государственного предприятия "Бишкекский штамповочный завод" при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;

Апазова Жыргалбека – поэта, журналиста;

Апсаматова Улукбека Аскатбековича – помощника Государственного секретаря Кыргызской Республики;

Атаканову Гулжамал Туралиевну – киноактрису, артистку сатиры, ведущую;

Атакулову Мерим Абдыкеримовну – заведующую отделом магистратуры Ошского технологического университета;

Ахметова Белека Куватовича – заведующего сектором анализа и прогнозирования секретариата Совета безопасности Кыргызской Республики;

Бакирова Мамасадыка Сабировича – депутата VI созыва Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Бактиярова Алмазбека Тынарбековича – начальника отдела гражданской защиты управления – заместителя начальника управления по Чуйской области Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

Бегалиева Мурзабека Акимовича – генерального директора открытого акционерного общества "Лизинговая компания "Кыргызайылтехсервис";

Бейшекеева Эдила Курманбековича – инженера по водоснабжению муниципального предприятия

"Таза суу" города Талас;

Гулматову Гульбарахан Абдурахмановну – социального педагога, учителя английского языка школы-гимназии

№ 37 имени М. Нияза Кадамджайского района Баткенской области;

Давузову-Абдыраимову Софиян Севазовну – руководителя театрального и хорового коллективов;

Донбаеву Нурайым Чыныбековну – директора общеобразовательной средней школы имени Шаршенбая Бакай-Атинского района Таласской области;

Жолдошову Жамилу Колдошовну – заведующую отделом по кыргызскому языку и литературы Джалал-Абадского областного методического центра образования;

Жумашову Назгуль Кубанычбековну – заведующую отделением медицинской реабилитации Национального центра охраны материнства и детства при Министерстве здравохранения Кыргызской Республики;

Жунушова Рысбека Өмүрбековича – преподавателя кафедры оркестрового дирижирования Кыргызского государственного университета культуры и искусств имени

Б. Бейшеналиевой;

Жээналиеву Гулнару Маратовну – заведующую инфекционным отделением Джалал-Абадской областной клинической больницы, главного инфекциониста

Джалал-Абадской области;

Ибраимову Джипару Эсенжановну – режиссера-постановщика, концертмейстера по вокалу Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева;

Исаева Бакбура Маметовича – заведуюшего отделом материально-технического обеспечения Управления делами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Ишеналиеву Аиду Огобековну – начальника отдела языковой политики и организационной работы Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики;

Каленову Айчүрөк – учителя физики средней школы имени К. Мамбеталиева Ат-Башинского района Нарынской области;

Капалбаева Октября Эркиновича – эксперта отдела исследований, разработки политики и реализации реформ управления политических и экономических исследований Администрации Президента Кыргызской Республики;

Карагулова Таланта Кубанычбековича – сценариста, ведущего телепроекта "Сармерден Кыз-Жигит" Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Квас Екатерину Семеновну

– уборщика общественных территорий Первомайского участка муниципального предприятия "Тазалык";

Копоева Нурдөөлөта Азисовича – актера высшей категории государственного молодежного театра "Учур";

Курманалиева Руслана Сейитбековича – артиста высшей категории Кыргызского государственного театра молодежи и юного зрителя имени

Б. Кыдыкеевой;

Кырбашова Асамата Токоевича – артиста Кыргызского государственного академического симфонического оркестра имени

А. Джумахматова Кыргызской национальной филармонии имени

Т. Сатылганова;

Луговую Светлану Александровну

– поэта, детского писателя;

Маккамова Каламбека – артиста Баткенского областного музыкально-драматического театра имени А. Жайнакова;

Маматову Салыйму Казакбековну – солистку оперы, ведущего мастера сцены, инспектора оперной труппы Кыргызского национального ордена В.И. Ленина академического тетра оперы и балета имени А. Малдыбаева;

Мамырбаева Каная Абдыракуновича – главного специалиста отдела координации работ по техническим регламентам, стандартам и обеспечения единства измерений управления технического регулирования и метрологии Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики;

Маткеримова Султанбека Ашырбековича – председателя племенной фермы "Ашырбек-Ата", Ысык-Атинский район, Чуйская область;

Матраимову Аптовхан Кудайбергеновну – старшую медицинскую сестру группы семейных врачей № 26 Центра общеврачебной практики Кадамджайского района Баткенской области;

Мендебаирова Кенжекула Ибрагимовича – артиста Нарынского государственного областного академического музыкально-драматического театра имени

М. Рыскулова;

Минбаева Эркенбека Гыламовича – врача-хирурга, заведующего операционным отделом Центра общеврачебной практики города Кызыл-Кия Баткенской области;

Мокеева Тынчтыка Мелисовича – менеджера горного производства горно-производственного управления закрытого акционерного общества

"Кумтор Голд Компани";

Молдошева Адылбека – профессора кафедры химии и технологии ее преподавания Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева;

Мукашева Керимкула Туратовича – водителя государственного учреждения "Автотранспортное предприятие" при Управлении делами Президента Кыргызской Республики;

Мурзакматова Тукеша – врача-рентгенолога Центра общеврачебной практики

Ак-Талинского района Нарынской области;

Нургазиева Маратбека Бекишовича – наладчика автоматических роторных линий государственного предприятия "Бишкекский штамповочный завод" при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;

Ормонову Азизакан Исаевну – врача отделения нейрохирургии Ошской межобластной объединенной клинической больницы;

Орозбаеву Давлаткан Тагайевну

– уборщика общественных территорий Ленинского участка муниципального предприятия "Тазалык";

Осмонкулову Гулгакы Увалиевну – учителя английского языка, психолога Таласского областного лицея-комплекса иностранных языков;

Осмонова Ису – доцента кафедры естественных наук Иссык-Кульского государственного университета имени К. Тыныстанова;

Сабирову Барнахан Азатовну – пресс-секретаря Омбудсмена Кыргызской Республики;

Сагынбаева Садырбека Айыпжановича – художественного руководителя театра "Аян";

Самакову Толкун Калмурзаевну – директора детского сада "Бакыт" Московского района Чуйской области;

Сатыбалдиеву Айгуль Курмамбековну – главного редактора Национального филиала в Кыргызской Республике закрытого акционерного общества "Межгосударственная телерадиокомпания "Мир";

Сатылганову Асылкан Абыковну – учителя математики инновационной школы-гимназии № 10 имени

А.С. Макаренко города Кара-Балта Чуйской области;

Султангазиеву Анархан – учителя математики средней школы имени Байымбета Ак-Талинского района Нарынской области;

Султанова Тынчылыка Токтобаевича – корреспондента Нарынского областного медиацентра по

Ат-Башинскому району;

Султанову Лимакан Осмонкуловну – заведующую отделом расходов Центрального казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики;

Темирбаева Абибиллу Акматалиевича – директора Уч-Коргонского лесного хозяйства Кадамджайского района Баткенской области;

Токтобекову Асем Каримовну

– певицу эстрады, актрису Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Т. Океева;

Толмачеву Инну Ивановну – старшего преподавателя Кыргызской национальной консерватории имени

К. Молдобасанова;

Тулобердиеву Дамиру Мукашевну – заведующую отделом стимулирования творческих инициатив Государственного фонда интеллектуальной собственности при Государственном агентстве интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики;

Туманову Бурулуш Шамшиевну – директора Токмокского смешанного психоневрологического социального стационарного учреждения № 2 при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики;

Туржанову Күлүмкан Субаналиевну – медсестру Копуро-Базарской участковой больницы Центра общеврачебной практики Таласского района Таласской области;

Уланова Азамата – актера, художественного руководителя творческой киношколы "Way Studio";

Шабданбекова Жеңишбека Тураровича – заведующего отделом управления государственным имуществом Управления делами Президента Кыргызской Республики;

Шабданбекова Кумара – директора закрытого акционерного общества "Ак-Кула", Манасский район, Таласская область;

Шабданова Бакытбека Касмалиевича – начальника управления технического регулирования и метрологии Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики;

Шакирову Нурийпу – семейного врача села Тоголок Молдо группы семейных врачей № 7 Центра общеврачебной практики Ак-Талинского района Нарынской области;

Шаршеева Бакыта Октябровича – председателя правления – генерального директора открытого акционерного общества "Международный аэропорт" Манас";

Шаршенову Назиру Солтоевну

– певицу, артистку сатиры, ведущую;

Шергазиева Уранбека Адиевича – проректора по науке Кыргызского национального аграрного университета имени К.И. Скрябина;

Шорохову Тажинсу Орозбаевну – семейного врача группы семейных врачей № 5 Баткенского областного центра семейных врачей;

Ырысбекова Акылбека Саткынбековича

– водителя по вывозу твердо-бытовых отходов Свердловского участка муниципального предприятия "Тазалык";

Эрназарову Алтынкыз Абдылкалиловну – акушера-гинеколога родильного дома Джалал-Абадской областной клинической больницы;

Эсенбаеву Сайрагүл Осмоновну – артиста Государственного национального русского драматического театра имени

Ч. Айтматова, члена общественного объединения "Союз театральных деятелей Кыргызстана";

Юнусова Абдужалила Мажитовича – главного тренера национальной сборной команды Кыргызской Республики по дзюдо;

Общество с ограниченной ответственностью "Каганат инвест";

Общество с ограниченной ответственностью "СМА Групп".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411792
Теги:
награда, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  