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Предновогодний парад политических успехов: Акылбек Жапаров

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- Анвар Ажиев
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Наше издание подвело итоги 2021 года для известных политиков. В этом материале мы собрали представителей истеблишмента, чьи успехи были наиболее впечатляющими.

Акылбек Жапаров

Для Акылбека Жапарова, человека с богатейшим политическим прошлым, уходящий год стал более чем продуктивным - он принес ему кресло главы кабинета министров Кыргызстана.

Это самая высокая должность из тех, что когда-либо занимал Жапаров. И, наверное, самая ответственная.

К слову, тут нужно отдать должное нынешнему председателю кабмина – он не побоялся взвалить на себя действительно огромный груз ответственности, взялся рулить правительством на фоне не просто странового, но глобального экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Надо отметить, что Жапаров не просто встроился во власть в качестве рядового исполнителя, он, помимо прочего, является автором экономических преобразований, которые, в идеале, должны если уж не привести нашу многострадальную страну к процветанию, то хотя бы вытащить из финансовой ямы.

Да, а еще на Акылбеке Жапарове - решение кумторского вопроса. По крайней мере, в части переговоров.

Надо признать, что у этого политика множество скелетов в шкафу, однако о них можно будет спокойно забыть, если Жапаров сумеет выполнить все те задачи, которые перед ним поставил президент и он сам. Если справится, то станет кем-то вроде кыргызского Берии. Только без НКВД в подчинении.


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URL: https://www.vb.kg/411793
Теги:
Акылбек Жапаров, политика, премьер-министр, кабмин
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