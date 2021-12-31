Парад политических успехов: Камчыбек Ташиев

Наше издание подвело итоги 2021 года для известных политиков. В этом материале мы собрали представителей истеблишмента, чьи успехи были наиболее впечатляющими.

Камчыбек Ташиев

Камчыбек Ташиев в должности председателя Государственного комитета национальной безопасности сумел сделать практически невозможное: он в очень короткие сроки освоил работу самой сложной силовой структуры республики.

Ташиев разобрался в сути деятельности ГКНБ и в проблемах Госкомитета. А их у ведомства немало. Фактически по кадрам Госкомитета национальной безопасности можно изучать историю независимого Кыргызстана: там работали и продолжают работать сторонники каждого из президентов КР. Собственно, с этим связаны и сложности функционирования ГКНБ – внутри структуры есть, как ни странно, непримиримые политические противоречия.

Камчыбек Ташиев же за короткий срок сумел выстроить ГКНБ и нацелить его на решение вопросов именно госбезопасности. К слову, помимо прочего, глава ГКНБ сделал все, чтобы укрепить спецслужбу. Особенно на местах.

В этом году в новое здание переехало отделение ГКНБ по Алайскому району.

Построено новое здание для Кара-Кульского городского отделения Джалал-Абадского областного управления Госкомитета. Новое здание для нужд спецслужб открыли в Узгене. Там есть тренажеры и настольный теннис. Построено новое здание и для работников Ат-Башынского районного отделения ГКНБ.

Кроме того, в июле 2021-го стало известно, что спонсоры строят в Джалал-Абаде дом на 205 квартир для сотрудников ГКНБ. В этом комплексе квартиры будут выделены работникам, военнослужащим Пограничной службы, а также 10 малоимущим семьям из Джалал-Абада. До этого, в феврале, сообщалось, что Госкомитет для своих сотрудников собрался построить шесть девятиэтажных домов в Бишкеке. В ноябре проинформировали, что в селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района, а также в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области для сотрудников ГКНБ построили служебные дома.

Надо отметить, что также Камчыбек Ташиев озаботился и перевооружением подчиненной ему силовой структуры. Так, недавно стало известно, что на вооружение Пограничной службы поступили беспилотные летательные аппараты турецкого производства "Байрактар". Также анонсировалась покупка российских "Орланов". Судя по всему, техническое переоснащение ГКНБ и подчиненных ему структур продолжится.

Так или иначе, за этот год Камчыбек Ташиев прошел большую профессиональную школу в сфере спецслужб и стал достаточно уважаемым в кругах кыргызских чекистов генералом.