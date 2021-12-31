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Парад политических успехов: Адахан Мадумаров

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- Анвар Ажиев
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Наше издание подвело итоги 2021 года для известных политиков. В этом материале мы собрали представителей истеблишмента, чьи успехи были наиболее впечатляющими.

Адахан Мадумаров

Для Адахана Мадумарова уходящий год стал по-настоящему прорывным - онпринес ему и нескольким его однопартийцам долгожданные мандаты депутатов ЖК.

Это самая значительная победа Мадумарова более чем за 10 лет политической борьбы.

Все это время лидер партии "Бутун Кыргызстан" проявлял себя, как крайне принципиальный и несгибаемый политик. Он фактически единственный представитель кыргызского истеблишмента, который так строго верен себе. Да, это делает его предсказуемым, и в то же время подобная приверженность собственным идеалам подкупает электорат. Видимо, поэтому политик может похвастать традиционной поддержкой избирателей.


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URL: https://www.vb.kg/411795
Теги:
Адахан Мадумаров, Бутун Кыргызстан, парламент, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш
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