Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 95.52 - 96.72

В Москве спасли застрявшую в бутылке с орехами белку

151  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Москве прохожие спасли белку, застрявшую в бутылке с орехами. Об этом сообщил Telegram-канал "Москва с огоньком".

В районе Филевский парк в Москве люди заметили застрявшую в пластиковой бутылке белку. Бутылка выступала в роли кормушки, в которую люди положили орехи. Животное решило полакомиться угощением, но попало в западню. Неравнодушные москвичи сняли белку с дерева, отнесли к себе домой и там аккуратно высвободили из капкана.

Пользователи сети пришли в недоумение: многие не поняли, каким образом голова зверя пролезла в узкое горлышко. Одна из подписчиц канала возмутилась: "Разве для спасения обязательно было нести животное в квартиру?". "Люди сделали неадекватные кормушки, а виновата белочка…", - поделилась мыслями россиянка.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411799
Теги:
Россия, Москва, животные, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  