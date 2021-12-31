В Москве спасли застрявшую в бутылке с орехами белку

В Москве прохожие спасли белку, застрявшую в бутылке с орехами. Об этом сообщил Telegram-канал "Москва с огоньком".

В районе Филевский парк в Москве люди заметили застрявшую в пластиковой бутылке белку. Бутылка выступала в роли кормушки, в которую люди положили орехи. Животное решило полакомиться угощением, но попало в западню. Неравнодушные москвичи сняли белку с дерева, отнесли к себе домой и там аккуратно высвободили из капкана.

Пользователи сети пришли в недоумение: многие не поняли, каким образом голова зверя пролезла в узкое горлышко. Одна из подписчиц канала возмутилась: "Разве для спасения обязательно было нести животное в квартиру?". "Люди сделали неадекватные кормушки, а виновата белочка…", - поделилась мыслями россиянка.