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Ученая из КР Асель Сартбаева стала победителем премии "Прецедент 2020"

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- Наталья Крайнова
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Известная британская ученая из Кыргызстана Асель Сартбаева стала лауреатом премии "Прецедент 2020". В Бишкеке церемония объявления победителя премии состоялась 28 декабря 2021 года в гостинице "Бриджес". Асель Сартбаева участвовала в церемонии онлайн, находясь в Лондоне, где проживает с семьей.

Премия была учреждена партнерской группой "Прецедент" в 2016 году и присуждается за поступок или деятельность, имеющее прецедентное значение, то есть основанное на приверженности к общечеловеческим ценностям и создающий прогрессивные модели поведения и развития.

"Премия "Прецедент" была создана в 2016 году. И впервые ее получила Гульнара Джурабаева, которая, будучи членом ЦИК, впервые в истории Кыргызстана официально не признала результаты референдума по Конституции. Впервые прозвучал одинокий голос протеста. Потом всегда находятся люди, готовые повторить. Первая премия ничем не обеспечивалась, лишь нагрудным значком и книгами. Идея заключалась в том, чтобы отметить людей за прецедентный прогрессивный поступок или деятельность", - рассказал во время церемонии идейный вдохновитель премии правозащитник и гражданский активист Нурбек Токтакунов.

Лауреатом премии "Прецедент 2017" стал предприниматель Мирбек Асангариев, построивший гостиницу, все услуги которой доступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, гостиница оснащена солнечными батареями и коллекторами, дающими свет и греющими воду.

Лауреатом премии "Прецедент 2018" стал житель села Чырак Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Азарбаев Имаш, который мобилизовал жителей своего села для строительства водонапорной башни и рытья траншей с целью проведения воды в каждый дом в селе. Имаш Азарбаев сконструировал систему, позволяющую вести точный учет воды, расходуемой в домах. После появления воды в селе снизилось количество инфекционных и женских заболеваний, значительно уменьшилось потребление алкоголя и семейного насилия, стал развиваться спорт.

Лауреаты премии утверждаются специальной комиссией, в которую входят Динара Ошурахунова, Гульнара Джурабаева (вошла в комиссию после вручения премии), Мирбек Асангариев (вошел в комиссию после получения премии), Эркина Убышева, Сардар Багишбеков, Рита Карасартова и Нурбек Токтакунов.

В 2019 году премия "Прецедент" не вручалась в связи с изменением отдельных положений.

А вот по итогам 2020 года, который, как известно, прошел под знаком пандемии, комиссия премии решила отметить вклад Асель Сартбаевой, первой всемирно признанной женщины-ученной из Кыргызстана, за совершение революции в технологии транспортировки и хранения вакцин. Вакцины, защищенные по открытому ею методу, не разлагаются при нагревании до 100°C и хранятся до трех лет.

Асель Сартбаева защитила докторскую степень в Университете Кэмбриджа и входит в Королевское научное общество Великобритании. Она много делает в сфере популяризации науки для детей, создает детские фильмы об экспериментальной химии. Кроме научной работы, Асель Сартбаева активно занимается продвижением прав девочек и женщин в современном мире.

"Я бы хотела поблагодарить коллег, друзей и команду "Прецедента" за то, что выбрали меня. Вакцины дают нам защиту и броню. Моя работа напрямую связана с вакцинами и их транспортировкой для широкого использования. Я хотела бы призвать всех, кто еще не вакцинировался от коронавируса, сделать это как можно быстрее. Это необходимо сделать для близких и всей страны. Вместе мы сможем добиться многого", - отметила Асель Сартбаева по видеосвязи из Лондона.

С этого года лауреатам будут вручаться статуэтка "Прецедент", работы художника Байыша Исманова. Статуэтка изображает человека, держащего верхнюю часть юрты – тундук.

"Я в этой композиции увидел символ нашего исторического момента, как и в построении юрты, есть момент напряжения, когда нужно выдержать. Свободу надо выдержать - это большое мужество. Я увидел символ нашей независимости. Поступок Асель Сартбаевой - тоже вклад в независимость Кыргызстана", - считает Нурбек Токтакунов.

Вместо Асель бронзовую статуэтку вручили ее брату в Бишкеке, а также сертификат на туристическую поездку по Кыргызстану для всей ее семьи от компании "Кыргызконцепт".

Организаторы премии сообщают, что следующая премия по итогам 2021 года будет проводиться в начале 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/411800
Теги:
наука, премия, Кыргызстан, Нурбек Токтакунов
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