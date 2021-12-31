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В США 206 морпехов уволили за отказ прививаться

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- Умар Тамашев
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Из морской пехоты США уволили уже 206 военнослужащих, которые отказались прививаться от коронавируса, сообщает Politico со ссылкой на пресс-службу этого корпуса. Неделю назад уволеных по этой причине было 169.

Politico отмечает, оборонный бюджет, который президент Джо Байден подписал 27 декабря, предусматривает, что за отказ от вакцинации нельзя увольнять из армии с лишением прав и привилегий.

Всего в корпусе морской пехоты 95 процентов военнослужащих получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, а в резервных войсках - 86 процентов. 3247 морпеха попросили освобождения от вакцинации по религиозным убеждениям, 3 тысячи 115 заявок уже были отклонены, пишет издание. У 1007 военнослужащих есть отводы в том числе по медицинским показаниям.


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URL: https://www.vb.kg/411808
Теги:
мировая пресса, мировые новости, новости планеты
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