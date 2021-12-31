Уверенная поступь на Олимп. Спортивные итоги года

2021-й навсегда войдет в историю кыргызстанского спорта. Наши атлеты успешно выступали на Олимпиаде и чемпионатах мира, многих других представительных международных соревнованиях. В стране крепчает физкультурное движение, чиновники избираются на ответственные посты в международные спортивные структуры, глава государства намерен возвести в Бишкеке новый большой стадион.

Да, спортсмены Кыргызстана и раньше завоевывали медали на Олимпийских играх. Так, в бесконечно далеком уже 2000-м году наш дзюдоист (легионер из Казахстана Айдын Смагулов) смог подняться на третью ступень пьедестала почета.

Через восемь лет на Олимпиаде в Пекине борец греко-римского стиля Канат Бегалиев завоевал "серебро", а его товарищ по команде Руслан Тюменбаев – "бронзу". Почти через 20 (!) лет бронзовая награда за успешное выступление на Играх в Поднебесной была вручена борцу вольного стиля уроженцу Бурятии Базару Базаргуруеву. Почему так поздно? Просто один из его соперников попался на допинге и был лишен награды. Россиянин Базаргуруев внес большой вклад в развитие вольной борьбы Кыргызстана, он становился чемпионом и призером чемпионатов Азии, завоевал "бронзу" и на чемпионате мира.

К сожалению, на олимпиадах 2012-го и 2016 годов сборная Кыргызстана не смогла завоевать ни одной награды. Причин тому – немало. Можно написать целый трактат на эту тему. Но ясно одно - чиновники только на словах поддерживали наших спортсменов.

И вот настал 2021-й. Олимпиада в Токио! В финальной схватке борец греко-римского стиля Акжол Махмудов с минимальной разницей в счете (1:2) проиграл многоопытному венгерскому атлету Тамашу Леринцу. Но это поражение было равнозначно победе. Даже зарубежные специалисты греко-римской борьбы уверены в успешном спортивном будущем кыргызстанца Акжола Махмудова.

Немного обидно, что Айсулуу Тыныбекова не смогла завоевать в Японии первое место. Зато в 2021-м она стала двукратной чемпионкой мира, признана лучшим борцом Азии. Такого достижения никто из кыргызстанских спортсменов не достигал.

Там же, в Японии, другой наш борец - Мээрим Джуманазарова - завоевала бронзовую награду. Но в октябре эта обаятельная спортсменка стала чемпионкой мира, победив в финальном поединке японку Рину Мияджи.

В это трудно поверить, но факт: женская сборная Кыргызстана по вольной борьбе стала пятой в мире. Что поразительно, многие дружины приезжают на чемпионаты мира в полных составах, то есть представлены во всех весовых категориях. Честь Кыргызстана обычно защищают всего три–четыре девчонки, но зато как защищают!

Уходящий год стал счастливым и для борца вольного стиля Эрназара Акматалиева. На Олимпиаде в Токио он не мог завоевать медали, зато в октябре на чемпионате мира среди взрослых в Осло стал серебряным призером. Но на этом спортивные подвиги Эрназара не закончились. Через несколько недель он стал обладателем золотой награды на первенстве мира среди молодежи в Белграде. Таких вундеркиндов на борцовских коврах у нас не было давно.

Другой наш борец вольного стиля Алибек Осмонов на этом турнире завоевал бронзовую награду. Такого успеха наши борцы вольного стиля на чемпионатах мира никогда не достигали.

Наметились подвижки и в тяжелой атлетике. Так, на завершившемся недавно чемпионате мира в Ташкенте Бокдоолот Расулбеков завоевал малую серебряную медаль, подняв в упражнении "толчок" штангу весом в 217 килограммов. Этот факт ясно говорит о возрождении тяжелой атлетики в нашей стране.

Несколько счастливых мгновений подарила кыргызстанцам боец ММА (UFC) Валентина Шевченко. В апреле она победила бразильянку Жессику Андради, а в сентябре – американку Лерон Мерфи. Нашей знаменитой файтерше удалось, таким образом, оставить у себя в шестой раз пояс чемпионки UFC, кроме того, в этом году она признана лучшим бойцом среди женщин в этой всемирно признанной лиге по смешанным единоборствам.

Стремится покорить спортивный мир другой наш рыцарь без страха и упрека Рафаэль Физиев. В 2021-м он значительно укрепил свой рейтинг в UFC. В августе кыргызстанец победил представителя США Боба Грина, а в декабре - новозеландца Брэда Риддела.

А теперь – о других важных событиях уходящего года. Они произошли, правда, не на спортивных аренах, но тем не менее оставили значительный след в нашей индустрии рекордов.

Исполнилось 100 лет кыргызскому футболу. В 1921 году в Пишпек приехала команда города Верного (Алматы). Товарищеский поединок закончился ничьей – 2:2. С тех пор и ведут свою биографию наши мастера кожаного мяча. На торжественном вечере, посвященном этой дате, присутствовал президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он тепло поздравил ветеранов отечественного футбола и заявил, что государство планирует построить современный стадион на 30 тысяч зрителей в южной части Бишкека. Будем ждать!

В декабре прошли выборы президента Национального Олимпийского комитета Кыргызстана. На эту почетную и ответственную должность был избран президент Федерации конного спорта Садыр Мамытов. Он молод, энергичен, любит и сильно переживает за судьбу нашей индустрии рекордов. Уже через неделю после своего избрания на пост главы НОК Мамытов договорился с руководителями Олимпийского совета Азии о реконструкции плавательного бассейна в столичном Дворце спорта имени Кожомкула. Конечно же, этот человек многое сделает для поддержки атлетов Кыргызстана.

Вице-президентом Азиатской федерации современного пятиборья избран руководитель кыргызстанской федерации по этому виду спорта Валерий Новиков - тоже неплохая новость. Будет кому помогать нашим рыцарям пяти качеств.

4 февраля в Пекине стартуют XXIV Зимние Олимпийские игры. Честь нашей страны будет защищать горнолыжник Максим Гордеев и, быть может, его товарищ по команде Тариэль Жаркымбаев.

Будем болеть за наших!

А теперь о главном. В январе президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности". Спортивные чиновники быстро отреагировали на этот документ. Уже через несколько месяцев в стране была создана "Школьная лига", в которой учащиеся всех (!) средних общеобразовательных заведений страны будут выявлять сильнейших в футболе, баскетболе и волейболе. Соревнования будут почти что круглогодичными. Они стартовали осенью, а закончатся весной. Можно не сомневаться, что на этих турнирах будут выявлены сотни юных талантливых спортсменов, а сотни тысяч школьников укрепят свое здоровье.