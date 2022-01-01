Погода
$ 84.64 - 84.90
€ 95.20 - 96.65

Ученые рассказали о негативном влиянии новогодних песен на психику

132  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новогодние песни могут оказывать негативное влияние на психику человека, сообщили ученые. О последствиях они рассказали изданию Busines Insider.

По мнению специалистов, прослушивание одной и той же композиции сначала поднимает настроение, а затем, наоборот, затормаживает работу мозга. Мозг перенасыщается, это ухудшает внимание и усиливает уровень стресса в организме. Так, известные песни "All I Want For Christmas Is You" и "It's Beginning To Look A Lot Like Christmas", согласно исследованию, вызывают скуку и раздражение. К тому же, многие песни напоминают людям о предстоящих тратах, заявили эксперты.

"В магазинах лучше отключать рождественскую музыку, так как, если этого не сделать, то это, действительно, помешает покупателям сосредоточиться на чем-то еще. Они просто потратят всю свою энергию, пытаясь не слышать ее", - отметила клинический психолог Линда Блэр. Она порекомендовала запастись берушами и отвлекаться от навязчивой музыки приятными ароматами.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411819
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  