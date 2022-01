Ученые рассказали о негативном влиянии новогодних песен на психику

Новогодние песни могут оказывать негативное влияние на психику человека, сообщили ученые. О последствиях они рассказали изданию Busines Insider.

По мнению специалистов, прослушивание одной и той же композиции сначала поднимает настроение, а затем, наоборот, затормаживает работу мозга. Мозг перенасыщается, это ухудшает внимание и усиливает уровень стресса в организме. Так, известные песни "All I Want For Christmas Is You" и "It's Beginning To Look A Lot Like Christmas", согласно исследованию, вызывают скуку и раздражение. К тому же, многие песни напоминают людям о предстоящих тратах, заявили эксперты.

"В магазинах лучше отключать рождественскую музыку, так как, если этого не сделать, то это, действительно, помешает покупателям сосредоточиться на чем-то еще. Они просто потратят всю свою энергию, пытаясь не слышать ее", - отметила клинический психолог Линда Блэр. Она порекомендовала запастись берушами и отвлекаться от навязчивой музыки приятными ароматами.

Источник: lenta.ru