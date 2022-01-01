Чего ждать от года Тигра: гороскоп для знаков Зодиака на 2022-й

Наступает предновогодняя пора – время, когда можно мечтать и надеяться на лучшее. Но всегда хочется одним глазком заглянуть в будущее и узнать, что сулит грядущий 2022-й. Астролог Сергей Безбородный, руководитель Школы научной астрологии, рассказал, что ждет знаки Зодиака по восточному гороскопу в год Тигра.

Крыса

Крыса и Тигр – друзья, поэтому для Крысы год сложится удачно. Появятся хорошие условия для продвижения в карьере и общественной деятельности, не будет разладов в отношениях с коллегами и родственниками.

Бык

Бык и Тигр – конкуренты, поэтому грядущий год не сулит Быкам ничего хорошего. Они столкнутся с жесткой конкуренцией, а их планы будут пытаться разрушить. Особенно сильно наступающий год может ударить по финансам Быка, поэтому надо принимать взвешенные решения в материальных вопросах.

Тигр

В свой год Тигры могут рассчитывать на максимальную удачу, особенно в вопросах приобретения недвижимости, переезда в другие города или страны. Также в 2022-й получится выбрать подходящее место учебы и удачно решить вопросы наследства.

Кролик

Кролик поддерживает хорошие отношения с Тигром. Большая часть его планов реализуется. Но если есть задолженности по коммунальным платежам или ипотеке, рекомендуется их погасить, иначе могут возникнуть проблемы.

Дракон

Дракон хорошо ладит с Тигром. Драконы могут рассчитывать на успех в официальных вопросах, поддержку чиновников. Год будет финансово удачным, особенно во второй половине. Возможна победа в розыгрышах и лотереях.

Змея

Тигр и змея – непримиримые враги, они не находят компромисса. Змее не рекомендуется вступать в конфликты в следующем году. Также надо обратить повышенное внимание на здоровье, так как есть угроза ухудшения самочувствия. Нужно серьезно отнестись к хроническим заболеваниям.

Лошадь

Лошадь и Тигр - большие друзья. Этому знаку будет сопутствовать удача, Лошади смогут выбрать хорошее место работы. Если в этом году появится новый партнер - отношения сложатся успешно. Также Лошадь ждет карьерный взлет, возможна победа в конкурсах и соревнованиях.

Овца

Тигр нейтрально относится к Овце. Это будет спокойный год, но феноменальных результатов ждать не стоит. Нужно быть предусмотрительными в расходах, нежелательно приобретать квартиру или автомобиль.

Обезьяна

Обезьяна - враг тигра. Ей не рекомендуется менять работу, место жительства и партнера в следующем году. У Обезьян-женщин возможны трудности с материнством, а Обезьяны-спортсмены могут проиграть в соревнованиях. Также будут сложности у Обезьян-дачников.

Петух

Тигр равнодушен к Петуху, но им не рекомендуется привлекать к себе внимание, нужно всеми силами избегать скандалов. Для работающих Петухов велик риск поссориться с работодателем, лишиться места и потом долго искать подходящую вакансию. Также высока вероятность травматизма.

Собака

Для Собаки прогноз прекрасен: любовь, рождение здоровых детей. Мужчины смогут удачно жениться, а дамы - повысить благосостояние семьи.

Свинья

У Свиньи также замечательный прогноз. Ее ждет тайное покровительство и протекция от влиятельных людей. У детей, родившихся в год Свиньи, в 2022-м году могут появиться младшие братья и сестры. Взрослые получат поддержку родственников. У Свиней любого возраста есть шанс прославиться.

Источник: РИА новости