Январь: холодно, но чуть теплее обычного

В январе–2022 кыргызстанцев, согласно ориентировочному прогнозу Кыргызгидромета, ждет приятный сюрприз.

Средние месячные температуры почти по всей республике прогнозируются на 1...1,5 градуса выше средних многолетних значений. То есть может сэкономиться немало электроэнергии, угля и газа!

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1 градус выше климатической нормы и составит –2...–4, в предгорных районах и Кеминской долине –6...–8, по северу около нормы - 5...7 градусов мороза. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от –1..–6 до –8...–13 градусов, днем от –3...+2 до +7...+12. В отдельные дни возможно понижение температуры воздуха - ночью до –14...–19, днем до –2...–7, по северу ночью до –19...–24, днем до –4...–9. В Кеминской долине и предгорных районах ночью от –8...–13 до –15...–20, днем от –3...–8 до 1...6 тепла.

ИССЫК–КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Средняя месячная температура воздуха будет на 1 градус выше климатической нормы и составит –1...–3, по востоку –5...–7. В течение января ночью от –1...–6 до –8...–13, по востоку в отдельные ночи возможно понижение до –14...–19 градусов. Днем от –2...+3 до +5...+10 градусов.

ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ. Средняя месячная температура воздуха прогнозируется на 1 градус выше климатической нормы и составит –3...–5. Ночью от –2...–7 до –8...–13, днем от –4...+1 до +6...+11. В отдельные дни возможно понижение температуры до –15...–20 градусов, днем до –4...–9.

БАТКЕНСКАЯ, ДЖАЛАЛ–АБАДСКАЯ И ОШСКАЯ ОБЛАСТИ. Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1–1,5 градуса выше климатической нормы и составит 0...–2, в предгорных районах –2...–4. В течение месяца ночью от 0...–5 до –6...–11, днем от –1...+4 до 8...13 тепла. В предгорных и Токтогульском районах в январе ночью от –1...–6 до –9...–14, днем от –3...+2 до 5...10 со знаком "плюс".

НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Средняя месячная температура воздуха будет на 1 градус выше климатической нормы и составит –13...–15, в Кочкорском районе –7...–9. В течение января колебание температуры воздуха ночью от –9...–14 до –18...–23, днем от 0...–5 до –6...–11. В Ат–Башынском районе в отдельные дни возможно понижение ночью до –25...–30, днем до –10...–15 градусов.

экскурс–бюро

По данным более чем 100–летних метеорологических наблюдений, январь в Кыргызстане, как правило, самый холодный месяц года. И, тоже как правило, самые низкие значения температуры воздуха отмечаются именно в этом месяце.

Зато приходит конец декабрьским сумеркам, и к концу января долгота дня увеличится больше чем на два часа.

Продолжительность солнечного сияния в январе по сравнению с декабрем в Бишкеке, опять–таки по данным многолетних наблюдений, в среднем больше на 10–25 часов и составляет 120–155 часов.

Разброс столичных январских температур очень велик. Так, 30 января 2007 года воздух прогрелся до 19,2 градуса. А вот очень низкая температура воздуха отмечена 31 января 1920–го, когда столбик термометра опустился до минус 38,1 градуса. В ту зиму морозы серьезно повредили сады в Пишпеке и во всем Пишпекском уезде, почти все фруктовые деревья погибли.