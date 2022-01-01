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Ким Чен Ын назвал 2022-й годом "великой смертельной схватки"

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Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе заключительной речи по итогам года на пленуме партии упомянул о внутренних проблемах страны и заявил о необходимости выиграть в 2022 году так называемую "великую смертельную схватку". Об этом пишет агентство "Ёнхап" со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"Генеральный секретарь заявил, что схватка 2022 года - грандиозная смертельная схватка, которую нужно решительно развернуть и обязательно выиграть без малейших задержек ради всестороннего развития социализма, ради великого северокорейского народа и любимых потомков", - указано в тексте.

Ким Чен Ын также выразил уверенность, что партия и северокорейский народ снова достигнут величайшей победы в наступившем году. При этом в опубликованном ЦТАК обобщении речи лидера не значатся упоминания США или Южной Кореи.

Последние два года Ким Чен Ын не выпускал новогодних посланий к нации, предпочитая вместо этого доносить свои мысли до граждан в речах по итогам крупных партийных заседаний.

В конце 2021 года СМИ обратили внимание на очередное изменение во внешности Ким Чен Ына. Северокорейский лидер стал выглядеть стройнее, чем когда-либо за все десять лет своего пребывания во главе государства.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/411824
Теги:
Северная Корея
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