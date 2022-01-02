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Раскрыт способ борьбы с похмельем после праздников

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- Бакыт Стамов
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Врач-нарколог, кандидат медицинских наук Алексей Ковалев раскрыл способ борьбы с похмельем после отмечания новогодних праздников. Практическими рекомендациями медик поделился с "Мослентой".

Чтобы наутро чувствовать себя лучше, необходимо в конце вечера принять препараты-абсорбенты или энтеросорбенты. Одним из действенных лекарств нарколог назвал активированный уголь. Кроме того, популярным энтеросорбентом является препарат "Энтеросгель". При похмельном синдроме с утра может помочь янтарная кислота - биологически активная добавка, продающаяся в аптеках.

Во избежание похмелья в принципе Ковалев порекомендовал знать свою меру спиртного и пользоваться формулами расчета алкоголя в зависимости от массы тела. "Если превысить норму - будет плохо", - предостерег медик россиян.

Ранее главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал, что безопасной дозы алкоголя для организма не существует. Врач отметил, что ранее ВОЗ придерживалась другой позиции по этому поводу, однако изменила свои рекомендации.


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URL: https://www.vb.kg/411829
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