В Киеве прошел марш с факелами в честь Бандеры

В Киеве прошло факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники собрались днем 1 января в парке Шевченко. Они начали марш с песни "Батько наш Бандера". Затем они кричали "Никто не забыт и ничто не забыто", после чего обнажили сабли.

На главном плакате шествия был изображен пылающий Кремль, а на его фоне - портрет Бандеры. Также участники марша принесли плакат с призывом устроить "Нюрнберг-2 над жидовско-московским коммунизмом".

С бульвара Шевченко граждане отправились на Крещатик, а затем на Институтскую. Марш завершился в центре города возле офиса президента Украины Владимира Зеленского. Перед окончанием шествия сторонники Бандеры помолились. Акция прошла спокойно.

Акции в честь дня рождения лидера украинских националистов проходит в Киеве каждый год.

Кто такой Бандера?

В годы Второй мировой войны Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в России), которая активно сотрудничала с нацистами. Он причастен к массовому уничтожению польского и еврейского населения на оккупированных Третьим рейхом территориях.

Под его руководством националисты осуществляли этнические чистки поляков, русских, евреев и цыган на территории Украины, а также участвовали в совместных с Вермахтом и СС антипартизанских операциях. В 1959 году в Мюнхене Бандеру ликвидировал агент КГБ Богдан Сташинский.

20 января 2010 года третий президент Украины Виктор Ющенко посмертно удостоил Бандеру высшей степени отличия страны - звания Героя Украины. 2 апреля 2010 года Донецкий окружной суд признал этот указ незаконным, сославшись на то, что Бандера не являлся гражданином Украины.

Сколько украинцев поддержали марш?

В факельном шествии приняли участие около 3,5 тысячи человек. Об этом сообщила Нацполиция Украины.

Отмечается, что правоохранители не фиксировали нарушений правопорядка. Всего в стране состоялось 56 массовых мероприятий в 20 регионах.

Источник: lenta.ru