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Ученые выяснили, насколько "омикрон" опасен для легких

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Штамм коронавируса "омикрон" наносит гораздо меньший вред легким в сравнении с другими штаммами COVID-19. Соответствующий препринт исследования американских и японских ученых из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета опубликован в журнале Research Square.

"Омикрон", как выяснили специалисты, может вызывать менее тяжелое течение болезни.

К таким выводам исследователи пришли в результате серии экспериментов на мышах и хомяках. Животные, зараженные "омикроном", в большинстве своем испытывали более легкие симптомы заболевания и реже сталкивались с проблемой потери веса.

Ранее ученые из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний заявили, что штамм "омикрон" не так опасен для клеток легких, как "дельта" и коронавирус дикого типа.

Издание The Telegraph со ссылкой на исследователей из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории, в свою очередь, написало, что у омикрон-штамма коронавируса уровень смертности на 75 процентов меньше по сравнению с предыдущими. В скором времени, полагают исследователи, произойдет "полное разделение показателей заболеваемости и смертности", что положит конец эпидемии и приведет к эндемической фазе.

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом - больного СПИДом или зараженного ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" - по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

Источник: РИА новости


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